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人工髖關節置換再精進！超耐磨墊片、3D列印增續航力

▲新一代超耐磨墊片透過特殊製程技術加入維他命E，提升抗氧化能力，並減低磨損率。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.05）
▲新一代超耐磨墊片透過特殊製程技術加入維他命E，提升抗氧化能力，並減低磨損率。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.05）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-10-05 22:13:35

依據台灣健保署統計資料顯示，每年平均約有兩萬人因退化性關節炎、股骨頭壞死等疾病接受人工髖關節置換手術，像是走路卡卡、大腿外側和臀部有痠痛感等症狀，就很有可能是髖關節發出的警訊。部份患者因對手術不了解，寧願忍痛也不願意接受換髖手術，大同醫院骨科主任陳崇桓指出，忍痛拖延的結果可能導致需要接受「雙側」人工髖關節置換手術。

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上班族張先生50歲時，因步行疼痛影響工作到醫院就診，經陳主任診斷為退化性髖關節炎，且關節已嚴重磨損，經評估需進行手術換髖治療。但患者一拖15年，直到65歲退休後才準備進行手術。但此時另一側原本健康的髖關節也因過度承受壓力而加速損壞，不得不置換兩側人工髖關節。

▲依據台灣健保署統計資料顯示，每年平均約有兩萬人因退化性關節炎、股骨頭壞死等疾病接受人工髖關節置換手術。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.05）
▲依據台灣健保署統計資料顯示，每年平均約有兩萬人因退化性關節炎、股骨頭壞死等疾病接受人工髖關節置換手術。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.05）
大同醫院骨科主任陳崇桓指出，這樣的案例並不罕見，部分患者因考量人工髖關節有使用年限限制，擔心未來需要二次手術，因而選擇忍痛拖延手術，反加速另一側關節磨損，最後導致需接受「雙側」人工髖關節置換手術。

屏東寶建醫院院長李炫昇說明，過去傳統手術需要從大腿外側或後方切開十五公分以上的傷口進行置換，但現在微創手術技術精進，可以避免破壞韌帶與肌肉組織，有效縮小傷口並減少患者術後癒合時間，台灣置換人工關節手術的成功率高達99％。

李炫昇指出，民眾在選擇人工髖關節時，需考量墊片能否長期承受磨損。新一代超耐磨墊片則透過特殊製程技術加入維他命E，提升抗氧化能力，並減低磨損率，可再多增加10-20年以上的使用年限。此外，也提供更安全的包覆，降低脫臼造成的二次手術風險。

李院長進一步說明，除了選擇耐磨材質外，也要考量人工髖關節與自身骨頭的結合度，3D列印髖臼杯模擬真實人體骨骼，讓髖臼杯能夠與患者的骨骼緊密結合，減少鬆脫發生率。對於骨質條件不佳或是骨質疏鬆的患者來說更是一大福音。李院長建議患者與專業醫療團隊評估自身使用狀況選擇最合適的材質，來降低關節磨損、脫臼、鬆脫的機率，以提升人工關節使用年限。

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