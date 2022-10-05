人工髖關節置換再精進！超耐磨墊片、3D列印增續航力

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大同醫院骨科主任陳崇桓指出，這樣的案例並不罕見，部分患者因考量人工髖關節有使用年限限制，擔心未來需要二次手術，因而選擇忍痛拖延手術，反加速另一側關節磨損，最後導致需接受「雙側」人工髖關節置換手術。
屏東寶建醫院院長李炫昇說明，過去傳統手術需要從大腿外側或後方切開十五公分以上的傷口進行置換，但現在微創手術技術精進，可以避免破壞韌帶與肌肉組織，有效縮小傷口並減少患者術後癒合時間，台灣置換人工關節手術的成功率高達99％。
李炫昇指出，民眾在選擇人工髖關節時，需考量墊片能否長期承受磨損。新一代超耐磨墊片則透過特殊製程技術加入維他命E，提升抗氧化能力，並減低磨損率，可再多增加10-20年以上的使用年限。此外，也提供更安全的包覆，降低脫臼造成的二次手術風險。
李院長進一步說明，除了選擇耐磨材質外，也要考量人工髖關節與自身骨頭的結合度，3D列印髖臼杯模擬真實人體骨骼，讓髖臼杯能夠與患者的骨骼緊密結合，減少鬆脫發生率。對於骨質條件不佳或是骨質疏鬆的患者來說更是一大福音。李院長建議患者與專業醫療團隊評估自身使用狀況選擇最合適的材質，來降低關節磨損、脫臼、鬆脫的機率，以提升人工關節使用年限。