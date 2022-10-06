限5天！7-11鹹蛋黃魚皮4.4折 拿鐵33元「無限期寄杯」
超商本周限定優惠更新！7-11明（7）日起限時5天開跑，本周共3款商品買一送一，除了MORE+維他命氣泡飲（35元）、原萃蜜香紅茶（35元）之外，新加坡高檔零食IRVINS鹹蛋黃魚皮／鹹蛋黃洋芋片任選買一送一，並可搭配會員報電話滿200元現折25元活動，等於單包102元、相當於4.4折，創零售通路最低價。此外，瑞穗鮮乳雪糕買2送1，平均27元約是6.7折。
7-11限時5天優惠海報還有第二張，華元玉黍叔夾鏈袋系列原先是59元，祭出任選2件79元，平均單包40元約6.7折；而農心安城拉麵（39元）、美麗日記黑珍珠面膜6入（250元）都是買2送1，同樣等於6.7折，農心拉麵平均26元、面膜1片平均28元。
全家會員限定優惠即日起至10月10日前，本周只有1款半價商品，蘇菲超熟睡酷型衛生棉買一送一、單包平均不到50元；其餘多是買2送1商品，等於都是打6.7折，最大亮點當屬WA!COOKIES雪糕，基本上各口味表現都有達水準，6口味任選挑喜歡的就好，原價49元、平均33元。慢燒牛奶1公升特價59元，如果不一定非得要喝鮮奶，喜愛牛奶濃郁口味的話也可考慮。
每周末限時三天登場的「康康5」優惠，明（ 7）日連續三天開跑，本周同樣取消咖啡小白單優惠，將現煮咖啡一同併入「康康5」，大杯拿鐵不限冰熱2杯65元，平均33元約5.9折，每人最多可買10杯，可存入APP寄杯跨店取且無兌換期限。買一送一則有SOMA法國酥、加倍佳壁虎軟糖、雀巢穀物棒、可口可樂ZERO、經典黑炫拿鐵酷繽沙、胡椒白醬雪糕、花椒奶茶雪糕。
萊爾富暫停一周後，即日起至10月10日再度祭出會員限定優惠，本周一口氣推出18款促銷商品，買一送一多達4款，包括UCC無糖黑咖啡、PowerBOMB能量飲、OREO捲心酥、曼陀珠／加倍佳指定品項都是買1送1，連假出遊必囤的罐裝咖啡則有3件69元、買2送1，換算約是6.6至7折的折幅，《NOWnews》整理9大亮點商品。