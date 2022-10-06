今天開搶！7-11特大杯美式「買10送10」　英式紅茶買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（6）日起至10月10日限時5天，到門市買大杯熱美式／大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵／熱精品美式第二杯半價，冰黑糖珍珠燕麥奶第二杯10元、英式紅茶買1送1。門市同步推出「1010開心價」優惠，會員買全店指定商品報電話，消費滿200元折25元、滿400元折50元、滿711元折100元，上述現煮飲品可搭配滿額立折優惠。
APP行動隨時取今（6）日起也同步祭出特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、香鑽水果茶皆是買10送10，另有4款指定飲品組合價，大杯拿鐵27杯、西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡／蜂蜜拿鐵任選18杯、黑糖珍珠撞奶25杯、精品拿鐵16杯均一價1010元。
🟡全家
今（6）日會員好咖日限定，APP隨買跨店取單品美式、單品拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6，Let’s Café罐裝咖啡買6送6，每會員各限購1組。明（7）日起至10月10日在APP隨買跨店取，大杯特濃美式10杯328元、大杯特濃拿鐵10杯388元、濃靜岡抹茶拿鐵10杯350元、冰塊特大杯10杯100元，以上每會員限購1組，兌換期限至明年3月31日。10月8日至10月10日，APP隨買跨店取私品茶55元系列買2送1，約6.7折。
🟡萊爾富
10月8日至10月10日在門市、Hi-Life VIP APP整買零取，同步祭出特大杯冰檸檬氣泡美式（80元）、特大杯冰檸檬美式（75元）買8送8，10月10日國慶當天再加碼大杯美式買8送6、大杯拿鐵買8送5的限時優惠。
🟡OKmart
10月8日至10月10日會員買大杯莊園級美式（45元）、大杯莊園級拿鐵（55元）享同品項買二送二。