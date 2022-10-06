足球／首戰踢鐵板　台灣丟4球不敵越南

中華U17男足出戰2023 U20亞洲盃資格賽昨晚間8點進行小組賽首場比賽迎戰地主越南，面對強勁對手中華隊，最終越南4：0獲勝。
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比賽來到第18分鐘，越南中場發動攻勢，右路突破下底傳中後，中華隊回撤清球未能清遠，球落至禁區線上越南球員腳下，對手直接起腳破門先馳得點。
第22分鐘中華隊徐楉宸前場成功斷球後突破左路，橫傳找到插上的連家興起腳，可惜射門角度過正遭門將沒收。第26分鐘越南中前場高吊禁區再做給線上的球員射門，但遭門將徐偉翔穩穩將球抱住。
第33分鐘鄭愷威右邊路一次遭對手滑鏟倒地不起，裁判示意擔架抬出場外治療，所幸無大礙再回到場上奮戰，雖然越南持控球時間較長，剩餘時間中華隊也未再讓對手越雷池一步，上半場結束就以0：1落後。
下半場雙方易門再戰，甫開場不到一分鐘越南就取得射門機會但後衛李軒及時門前大腳解危，後續角球機會也接連被中華隊化解，面對越南掌握大部分主導權，中華隊耐心採守勢並伺機策動反擊，第50分鐘中華隊嘗試換人換上中場呂毅廷與邊翼蔡恩齊，將隊長葉境均推至箭頭。
雙方僵持第73分鐘，越南隊右路選手過人後起腳將球送至門前頭槌破網，將比數拉開至2：0，第75分鐘中華隊嘗試再換上前鋒林海正加強前場進攻能力，但隨後越南隊又製造兩波具威脅攻勢，有驚無險未能製造進球。第80分鐘越南隊一次中場傳左路再橫傳碰到自身球員折射進球，不到一分鐘，中華隊後防又遭對方截球後直接殺至禁區起腳射門，中華隊連續失球，比數擴大到4球落後。
中華隊全場雖有零星的自由球與機遇戰機會將球送至前場，但始終未能製造有效攻擊，面對亞洲勁旅，小組資格賽首戰就以0：4吞下敗仗。
賽後訪問總教練蔡文義表示：「對戰越南節奏上真的比較快，這樣的節奏跟強度是國內比賽比較缺乏的，選手在移地集訓面對三支國外隊伍才比較適應這樣的節奏，下一場面對泰國也是擁有身材、速度與善於小組配合的對手，後防稍有不慎就有可能導致快速失球，必須時時刻刻保持專注度。」
首場國際正式賽洗禮，U17隊長葉境均坦言：「踏上球場難掩興奮，當下就是忘記一切事情專注在場上，盡可能跟隊友們互相支應，談到越南球風，他也指出對方善打背後空間去拚速度，相對防守體能上流失會很快，泰國也是類似的球風，接下來也會鼓勵隊友們放手一博，不管輸贏，全力以赴面對下一場比賽。」U17代表隊下一場比賽將在台灣時間今下午五點對戰泰國。