害羞系泰國男星人氣夯　曾出演《紳士名門》

被譽為害羞系男神的人氣泰國明星James Jirayu，是中泰混血兒，中文名為「陳吉祥」。他害羞的個性在演藝圈人盡皆知，當初進入演藝圈也是一場陰錯陽差的意外。
1993年出生的James，是184cm的大帥哥，但因個性靦腆而受到粉絲熱愛。據悉，James從來沒想過進入演藝圈，雖然身邊人都覺得他長相帥氣，且他從小學習唱歌和跳舞，有很豐富的才華。會進入演藝圈則是媽媽有次心血來潮幫他報名模特兒大賽，沒想到James直接拿下冠軍，以模特兒身份出道。
除此之外，他還順利地拿下人氣夯劇《紳士名門》中《珍愛妙方》的男主角，人氣順勢水漲船高《名門紳士》是泰國第3電視台的熱門劇集，分別由《考古劫心》、《暮雪情鍾》、《珍愛妙方》、《緣定芳林》、《曼舞雲霄》五個單元組成。劇情改編自同名小說系列，主要講述卓泰緹家族五位少爺的愛情故事。 因為出演這系列影集，James的身價三連跳，如今在演藝圈中是當紅炸子雞，聲勢看漲。
此後James陸續出演多部人氣泰國影視作品，成功打開知名度，並且在2021年憑藉《克拉之戀》再度坐穩泰國三台收視保證之位。更難能可貴的是，他曾大方公開自己有交往多年的圈外女友，建立專情和認真的形象，相戀多年仍感情深厚，圈粉無數少女心。