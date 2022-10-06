她夢見「被鬼抓」！同屋男同學一聽嚇到全坦白 下場慘了
新北一位劉姓男子，今年1月與兩位女同學相約苦讀，3人一起到其中一位女同學家中熬夜K書，期間一位女同學體力不支睡著，劉男趁機對其上下其手。待女同學醒來後，表示自己夢到「被一群鬼抓」，劉男一聽嚇傻，以為女同學暗示知道實情，於是向其道歉，坦承自己毛手毛腳。女同學氣得報警，檢方偵訊後依乘機猥褻罪起訴劉男。
據了解，當時被害女同學因徹夜讀書精神不濟，跑去床上補眠。劉男見狀也說想睡覺，卻趁機到床上對女同學上下其手，摟摟抱抱。結果女同學起床後，對劉男說自己夢到「被一群鬼抓」，讓劉男嚇一大跳。
劉男以為事跡敗露，於是傳訊息跟女同學道歉，還表示願意賠償2萬元，讓本來以為只是做夢的女同學氣得提告。檢方表示，雖然劉男被訊問時否認犯行，但當時確實有傳道歉簡訊坦承「抱了一段時間」，且另一位女同學作証和解金是劉男主動提出，因此將其依乘機猥褻罪起訴。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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