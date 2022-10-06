盼休假半天去看海　陳時中上任要「寫封信給公務員」

民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》今（6）日上架最新一集，節目中，主持人黃彩玲與台北市長參選人陳時中一同烤一盤「焗烤時蔬義大利麵」。料理過程中，陳時中除與黃彩玲對談從政理念外，也想起兒子曾為看五月天演唱會「夜排」不睡覺等趣事，他也提到，上任以後，要先重整組織架構，並且寫一封信給全體公務員，盼能重振公務員士氣。
陳時中分享，他總會提醒孩子「做一個對社會有用的人」，而這也是他投入公共事務數十年來的不變初心。他說，這次競選口號「把事做好」聽來簡單，但能做好卻力量很大，台北市政府有8萬名充沛人力，有心就沒有做不到的事，因此他說他上任以後，最想先重整組織架構，並且寫一封信給全體公務員，盼能重振公務員士氣，讓大家都能發揮專業替市民服務，合作帶領台北市向前。
談到為何2016年一度拒絕入閣？陳時中笑回，因為當時自覺「已經老了」，可前副總統陳建仁一句「國家需要你，你不答應就不夠意思」的勸說，讓他又決定扛起衛福部長的重責大任。他說，看到今天長照從「落日產業」變「希望產業」，經費從一年50億到現在650億，不只讓從業人員有希望、有動力把事情做好，政府也能事半功倍，他非常高興。
談到太太孫婉玲，陳時中表示，是經過家人介紹而認識，第一次見面就被她的氣質「煞到」，所以很認真追求，大概半年就訂婚了，雖然太太抱怨他總是把時間花在別人身上，但2人從來沒有為此吵過架。
工作忙碌的陳時中被問到，若能休息一天想做什麼，他先回道，「一天太久了，半天就夠了」，再補充最想去東北角看海看浪、洗刷心靈，承認自己是個工作狂。