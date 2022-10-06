巷仔內／蒲亭簽署四地入俄！為何季辛吉還稱俄輸了戰爭？

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其實季辛吉今年七月所稱俄羅斯的「勝利結局」是有所前提的，那就是俄軍必須「維持長久存在」，而不僅僅是舉辦公投、簽署法令讓四地入俄。目前蒲亭簽署法律正式併吞烏克蘭逾15%國土的結果已經拍板，但事實上被併吞的區域並非完全都在俄軍掌控之下。俄國宣稱併吞的總面積占烏克蘭國土約18%，而實際邊界尚待釐清。
再加上近期俄軍自哈爾科夫（Kharkiv）、利曼（Lyman）等地持續撤出，代表的是烏克蘭軍隊反攻號角響起，「四地入俄」的戰線變化與其說是俄羅斯的勝利結局，倒不如說是必須滿足季辛吉眼中俄羅斯若想宣稱「勝利結局」的最基本條件。
不過如今四地入俄已成現實，那麼如何判斷季辛吉所說的俄羅斯已經「輸了這場戰爭」，就得討論到蒲亭揚言要為保護「領土」祭出核武的言論。從俄國火速在烏東4個占領州舉行併入俄羅斯公投開始，克里姆林宮便不斷暗示會以大規模毀滅性武器來保護這塊佔領地，言下之意便是警告西方國家與烏克蘭盟國，即便不能真的動用核武，俄羅斯仍能開出號稱「末日列車」的核武載具進行戰略使用。
對於蒲亭的威脅，季辛吉則反認為俄烏戰爭的發展足以證明，俄羅斯其實已經喪失了「對歐洲進行常規攻擊」的威脅能力，也就是說其實原本無人知曉俄軍就連在烏克蘭戰場都無法速戰速決，如今想對歐洲進行大舉進犯恐怕效果更不彰，俄國自此喪失了一定程度的對歐嚇阻力。
對這個近百的美國前國務卿來說，他擔心的始終是俄烏戰爭的持久化，以及歐俄關係的無底線惡化，季辛吉一直相信西方必須與俄羅斯之間展開對話，如今在蒲亭簽署法令四地入俄的「核氛圍」下，雙方能夠就此展開對話遠比真的在「戰場分高下」要好得多。
而季辛吉也提出一個重要觀點，那就是對抗俄軍侵略絕對不能上升至顛覆蒲亭政權，「我們喜不喜歡蒲亭並不重要，我們必須避免的是戰事核升級」，由於烏克蘭「四地入俄」增加了莫斯科使用核武器的風險，因此他認為西方國家有責任建構對話，這個對話必須「既能保護我們的安全，又能讓我們回歸共存精神，而其中『推翻對方領導人』絕不能作為先決條件出現」。
綜上所述，季辛吉面對俄烏戰爭預設了一個相對「皆大歡喜」的理想結局，同時也是最符合美國國家利益的結局，那就是俄羅斯無法順利鞏固俄佔區，只能撤出2月24日後的佔領地，雖然俄國戰略威望將嚴重掃地，但仍可保有克里米亞等2014年後的實控地，也就是專訪中提到的「某種程度上輸掉了烏克蘭戰爭」；而這個結局當中，烏克蘭也必須成為一個中立的緩衝國，「而不是歐洲衝突的前哨站」，雖然實質北約化可行，但要正式加入北約絕對不能，克里米亞更是無法奪回，大有勸戒北約與西方「見好就收」的意味，最重要的是美國與歐洲雖然與俄羅斯嚴重交惡，但至少保留了對話的空間。