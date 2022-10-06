18歲以上可打次世代疫苗！民憂確診後打嘸 薛瑞元回應了
中央流行疫情指揮中心昨（5）日宣布，自11日起將擴大莫德納次世代雙價疫苗追加劑接種對象，開放18歲至49歲民眾施打，確診者仍應間隔確診後3個月再接種。不過外界憂心，屆時是否確診者會無疫苗可打，對此，衛福部長薛瑞元今（6）日表示，會一邊開放接種一邊觀察打氣，若疫苗可能不足，將緊急採購。
昨指揮中心公告，考量目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，且依據數據顯示，年輕族群感染率較高，加上國內防疫政策及邊境管制逐步開放，經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）意見，擴大納入18歲至49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為84日。
不過民眾擔心，確診者應間隔確診後3個月再接種，屆時是否可能沒有疫苗施打，對此，薛瑞元今赴立院就「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告並備質詢，會前接受聯訪時強調，民眾若曾確診，想接種次世代疫苗，仍應間隔3個月後再打疫苗，會一邊開放接種一邊觀察打氣，若疫苗可能不足，將緊急採購。
※【NOWnews 今日新聞
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