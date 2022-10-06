長新冠大腦功能下降？萬華醫院組專業團隊檢測治療

我是廣告 請繼續往下閱讀
萬華醫院神經內科林冠宏醫師表示，目前國際醫學界漸漸形成共識，新冠肺炎確診12周後，仍然有不舒服就能懷疑是長新冠，症狀表現很廣泛，包含呼吸困難、易喘、大腦功能下降等。目前推測原因是在肺部發炎時，引起缺氧與血栓，讓身體在多部位有大小不一的傷害，導致長新冠出現。
林冠宏醫師強調，身體一旦形成血栓，大腦健康就會受到嚴重威脅。血栓很可能隨著血流抵達腦部，堵塞住血管阻礙腦細胞供氧而形成傷害。目前長新冠對大腦影響，包含疲倦、注意力不集中、記憶力下降、情緒焦慮等，不論是上班族、學生、年長者，日常表現都會嚴重打折扣，讓生活充滿許多困擾。
評估大腦年紀只要15分鐘 非侵入磁刺激治療讓腦部漸漸重整
當感染新冠肺炎後痊癒，發現自己疑似大腦能力不如以往，一定要就醫檢查。現在已出現CogMate腦年齡測驗工具，雖然不是醫療器材，但可提供初步判斷大腦年紀是否與真實年齡符合，評估時利用平版電腦或手機做為工具即可。與紙本測驗不同，每個受測者每次題目都不同，方便長期追蹤，每次僅需15分鐘就能完成評估給出報告。
林冠宏主任說明，發現大腦年紀與實際年齡不符，不一定代表腦部受損，靠著生活改善，例如調整正常作息、有充足良好睡眠、養成規律運動習慣等，都是讓大腦逐漸恢復原有表現的方式。但如果在就醫接受完整長新冠檢測方法而確診為長新冠症候群，則能利用高壓氧與經顱磁刺激(rTMS)治療，在非侵入方式下，刺激大腦慢慢恢復機能，讓生活逐步回到正軌。
經顱磁刺激治療是利用高強度電磁穿過顱骨刺激腦部電流傳遞，調節大腦突觸活動，刺激大腦受傷的區域，讓患者重拾大腦能力及動作的功能。當長新冠患者腦功能降低，也能由經顱磁刺激治療改善。林冠宏醫師補充，每次治療約10至15分鐘，在臨床觀察，約3到4次就能發現病人腦部功能明顯改善，建議可與醫師討論適合自己的療程（次數），以達最佳效益。
萬華醫院組織專業團隊 呼籲長新冠整體評估很重要
林冠宏醫師表示，萬華醫院組成專門團隊，並對內部曾感染新冠肺炎員工，皆利用CogMate腦年齡測驗工具評估，提升健康意識。感染員工另外接受完整長新冠檢測方法後，發現每10名受感染員工中，就有2名長新冠個案腦部受影響。
目前台灣已有530萬名感染新冠肺炎之個案，民眾雖然痊癒，卻仍感覺身體有異狀，例如自覺專注力及記憶力有受到影響的情形，建議民眾可以參考各醫療院所的長新冠整合門診，與醫療人員討論適合的檢查與治療，重拾健康的生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55306
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw