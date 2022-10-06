建構中藥產業價值鏈　聚焦六大主軸永續發展

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】知名中藥領導品牌在疫情下迎來了企業75週年，不僅堅持高品質製藥，更將珍貴中藥材應用於食品當中，近年積極創新轉型，將漢方醫藥保健生活化，更貼近現代人使用需求。 根據新北市中醫師公會及該知名品牌共同發布的「漢方醫藥保健認知及應用趨勢調查報告」，超過85%中醫師表示：疫情後中醫就診人數明顯增加，且就診族群也有明顯年輕化趨勢，七成以上的中醫師發現20-39歲年齡層的就診人數有所增長。此外，有71.4%的中醫師表示民眾就診較重視長期調理，也有超過五成中醫師觀察到，許多民眾因「長新冠」症狀治療而轉診至中醫。
企業轉型與時俱進 憑藉深厚研發能力積極打造新健康產業
近年民眾愈來愈重視保健與養身，該品牌進而開發出許多符合現代生活型態的商品；從企業發展根本的處方藥（科學中藥），進一步拓展成藥、保健食品、寵物保健等多元的生活化面向產品，積極創新轉型。「良藥可口便利」是其創新研發的核心精神，希望改變消費者對中藥「苦口」的刻板印象，提高接受度，造福更多民眾。
該品牌藥廠總經理莊武璋表示：「我們深刻了解隨市場轉型的重要性，唯有帶著創新思維前進，才有機會延續漢方的珍貴價值。『藥物醫人身，文化冶人心』是許鴻源博士創立品牌時的重要精神，我們始終帶著這份使命，加上現代化的產製，期許能夠擴大民眾對漢方產品的接受度及應用範圍，讓更多人能受惠於漢方的好。」
六大主軸聚焦企業永續方向 新商業模式體現創新轉型 該品牌深耕中藥產業，在去年提出中藥產業價值鏈六大主軸，以「在地種植、創新研發、製造品管、實證研究、國際接軌、永續發展」擘劃企業永續經營方向。以中藥產業最重要的原料而言，多年來花費許多心力打造原料的「在地種植」，不同藥用植物選擇最適宜環境進行栽培，比如花了8年時間鑽研、在南投成功進行藥用石斛種植，近年已見到高品質產出成果，就是在地種植理念的最佳案例，保障原料功效，生產高品質產品，同時也能有效降低碳排放。 企業ESG落地實現 AI智能邁向永續
近年來企業ESG概念已成顯學，其內涵不只在於企業社會責任的落實，更包含企業永續經營的長遠目標。莊武璋表示：「由於漢方產品的原料就是天然物，因此更加重視資源永續。我們希望藉由積極作為來維護天然資源，如在地種植、節能減排等，希望從自身做起、進而帶動產業對永續議題的重視，也讓消費者看見我們負責任的決心。」至今年9月，完成了石斛原料及台中廠溫室氣體盤查（ISO14064-1類別一、類別二盤查數據），透過使用在地種植的石斛，原物料取得過程部分的碳足跡能降低58%；台中廠溫室氣體盤查後，也積極訂定於2030年溫室氣體排放量減少50%的目標。並預計於2023年發布ESG成果報告書，為中藥產業立下標竿。
除資源的永續外，企業經營也是永續發展重要面向。近年積極發展智慧農業，並在建廠規畫中納入智慧工廠思維，期望解決人才缺乏的瓶頸；同時也進行藥材樣本數位建檔及AI中藥材智能鑑識系統建置，相關智能發展計畫也榮獲中醫藥發展獎勵第一屆玉階獎的領航貢獻獎，率領中藥產業邁入智慧科技時代。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55358
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