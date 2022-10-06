嘉義雙十煙火秀！「這裡國旗」更大 國慶連假看好看滿
今年雙十國慶連假為期3天，即將在這周末登場！每年國慶重頭戲無疑是「國慶煙火秀」，今年選在嘉義故宮南院主打「超大整面國旗」點亮夜空，讓許多民眾興致勃勃。不過若不想跑到嘉義這麼遠，不妨來台中麗寶樂園看「全台最大國旗燈光秀」，經典紅、白、藍配色點亮麗寶鎮園之寶「天空之夢」摩天輪，遠看真的就像國旗如心臟般跳動，而且不只限定國慶日才看得到，連著三天都可以看好看滿！另外麗寶還推出「萬聖裝扮入園299元起」、「鄉親月99元」等多項限時優惠，錯過真的會心痛！此外高中職學生也有福利，六福村誠邀你「帶學生證來」，只要你是全台高中職以上學生憑證入住關西六福莊度假旅館，即日起至12/31每人每晚最低1980元，讓你一覺醒來秒到六福村繼續玩。
雙十連假一路到萬聖節，麗寶樂園準備超多優惠等著你來。首先登場的是一連三天在樂園內「天空之夢」摩天輪上演的國旗燈光秀，動時猶如台灣跳動的心臟的天空之夢，藉由燈光設計將藍白紅國旗三色相間的顏色漸層變化，就像將國旗圖騰高掛於台中夜空！更佛心的是，麗寶樂園從10/1日起到10/10國慶當天，每晚7點到隔天凌晨5點都能看好看滿。另外，現在入園除了首推的「鄉親月2.0」活動，設籍在大甲、神岡、潭子、清水、石岡區五地區的居民，入園只要99元；響應搞怪萬聖節，只要萬聖裝扮面積達50%以上，12歲以下即可享299元優惠入園，12歲以上享500元優惠入園，5-12歲以下兒童，當日萬聖裝扮達身體面積50%以上還可以免費報名跟著花車一起遊行。
每次樂園優惠都是小朋友限定很扼腕？六福村關西六福莊度假旅館聽到各位大朋友的心聲了！活動「Let’s Chill下課後」從即日起到12/31，只要憑學生證證明是全台高中職學生，就可以1980元優惠價入住六福莊高級旅館，讓你在樂園內玩到三更半夜也不用擔心怎麼回家，隔天醒來繼續玩！另外，響應萬聖節六福村也早有準備，不僅一年一度的「萬靈厄惡．墓碑鎮」回歸，百人活屍遊行、國際光雕技術打造夜間鬼城都是熟悉的味道，今年還推「萬聖墓碑特快車」，從台北車站一路直達六福村墓碑鎮，全程驚悚刺激，歡迎膽大者來試膽、膽小者來嚇破膽！