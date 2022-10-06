麥當勞送小物盒有夠廢？網友改造「神用途」：高手在民間
麥當勞日前宣布，即日起至11月1日前使用歡樂送網路訂餐，滿350元就免費送「11x11小物盒」，共有4款，分別以大麥克、蛋捲冰淇淋、薯條、滿福堡為圖案主角，號稱小物盒有「實用收納」功能，不過扁扁平平的小盒子，乍看之下讓人摸不著頭緒，完全想不到能用來裝什麼，還有人搞笑詢問是不是用來收納保險套，甚至有人拿到後就想丟入垃圾桶，不過在網友神改造下竟意外暴紅。
再雞肋的東西到了神人手上，都能化腐朽為神奇。Dcard有網友分享，點歡樂送拿到滿額贈的小盒子，「但總覺得空空的，讓人很想裝點甚麼進去」，於是便翻出斷成兩截的摺疊鏡，沒想到鏡子尺寸塞入麥當勞小物盒竟剛剛好，立刻變成「隱藏版」麥當勞摺疊鏡。
原PO的創意立刻釣出許多民間高手，有網友分享自己改造成「摺疊雞」，令人看了莞爾一笑；還有人發揮巧思裝入散裝眼影，小物盒瞬間變客製化眼影盤；或是把小物盒結合迷你紙板，改裝成攜帶式迷宮，雖然現在還沒找到適用的迷你小鐵球。
除了用來收納一些極薄、超小的物品，最簡單快速的改造方法，就是做成「立體卡片」，或是乾脆打開平放變成「情侶杯墊」，當然要惡搞也可以，像是一秒變羅盤，甚至是超復古的「皮卡丘打排球」立體裝置，各式分享讓人看了嘖嘖稱奇，網友大讚：「我都用來裝口罩…欸不是大家怎麼都不能好好正常用，笑死」、「這小盒子用途太廣泛了吧」。