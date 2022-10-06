CFO專訪／盼培育更多電競人才　中信將致力於青訓

「中信飛牡蠣(下稱CFO)」在成軍第一年就拿下了《英雄聯盟》PCS夏季聯賽冠軍，並和Beyond Gaming一起代表聯賽出國進行世界賽。擔任這支戰隊領隊的陳雅雯除了鼓勵選手打出成績之外，也透露集團未來的期許，除了承諾會為國內培育更多電競人才之外，未來若有機會也會舉辦更多線下的活動，讓自家選手能和粉絲也更多互動。

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中信育樂是臺灣第一家擁有三支不同競賽項目職業隊伍的公司，從加入之後，他們就期待能帶來其他聯賽職業化管理的經驗，打出好成績、並藉此來影響其他隊伍。

陳雅雯表示，今年賽季CFO在春季賽取得佳績，夏季賽又更上一層樓奪得冠軍，並且取得世界賽小組賽門票，這樣的表現早已超過團隊的預期，選手、教練團和整個後勤團隊都為此付出非常大的努力，集團也非常滿意。

深耕電競 讓年輕族群知道中國信託品牌

「從戰隊的成立到選手的培訓，以及後勤團隊的支援，對我們來說都是非常棒的經驗。」中信在國內體壇先後於職棒以及職籃項目成立隊伍，如今又投身PCS電競聯賽，外界對此其實相當好奇，陳雅雯這次受訪時，也道明原委。

「其實中信從2019年開始就有透過一些方式直接贊助，並以此曝光中國信託這個品牌形象。我們之前也已經投入棒、籃項目，深耕運動產業一直是我們在努力的目標。」陳雅雯說，「企業開始贊助電競賽事，有一個很重要的目的，就是想要做到傳承，讓年輕族群知道中國信託這個品牌，除此之外我們也希望取得年輕族群的認同，讓他們明白我們提供的不只是金融商品，也希望能讓台灣整體環境變得更好。」

陳雅雯說中信集團希望能在生活上給予大家更多的體驗，不僅僅只是金融方面，而是在運動產業上也能展現「We are family」的品牌精神。她也強調企業是真的有心想深耕電競產業，透過贊助以及直接成立戰隊，此後中信也將持續進行年輕選手的培訓，並協助他們安排在退役之後的生涯規劃。

兄弟、特攻、飛牡蠣三合一 中信打出跨領域「紅不讓」

中信兄弟是歷史悠久的隊伍，而中信特攻在T1元年賽季也打進了季後賽，兩支球隊在各自聯賽都取得很好的表現。而CFO有別於傳統職業運動，是一個全新的嘗試，要融合傳統運動賽事的激情，又要探索電競的新領域，扛下這隻戰隊的領隊是否會是個壓力呢？

在中國信託商業銀行支付產品部協理的陳雅雯，為「中國信託英雄聯盟卡」重要推手，也是集團信用卡部門的主管，跨領域擔任電競戰隊的領隊，這樣「斜槓」的經歷對她本人來說也是相當特別。

受訪時她笑說，自己在接下這個職務時，其實還有點小小的興奮，「兄弟拿到冠軍，特攻也在首季就有很好的發揮，那我們應該也會有很好的表現。這方面要歸功於戰隊的教練和後勤單位，共同讓戰隊快速茁壯。因為原先我們也沒有想過今年就能拿到這樣的成績，但在團隊共同營運下，第一個賽季就加速完成，所以其實沒什麼太大的壓力，反而蠻期待的。」

「我在2020年才接觸英雄聯盟，但其實相關的認識都是在今年才比較深入。我一開始比較熟悉棒、籃，或其他休閒活動。今年過年的時候選手們也有帶著我玩，那時我其實不知道一場遊戲要怎麼開始和結束。後來在春季賽及夏季賽看到他們比賽的狀況，慢慢開始看懂這款遊戲，然後心情上也會有所起伏。」在了解電競獨特的迷人之處後，陳雅雯表示自己也會開始關注其他國家的電競產業相關的訊息，去了解別的賽區是怎麼去經營和發展。

經營青訓培育人才 中信CFO盼未來更多和粉絲互動

一個運動聯賽的發展，和這個項目在此國家的整體實力息息相關。就如同中信兄弟和中信特攻在棒、籃領域所展示的，陳雅雯有願景讓CFO在PCS賽區發揮影響力，因此除了持續壯大後勤團隊之外，戰隊也將努力去做青訓，培育更多有潛力的選手，讓他們有機會站上職業舞台。

「經營戰隊是一回事，但對我們來說如何讓整體電競環境能永續經營，也是中國信託在乎的事。」因此除了持續深耕青訓以及為老將做退役後生涯規劃之外，中信也有意在行銷上讓《英雄聯盟》比賽在國內更受歡迎，未來希望舉辦更多活動和粉絲接觸。

今年賽季Shunn選手在夏季賽的出色發揮有目共睹，他本人也提到很感謝教練團的重用，以及後勤團隊給予自己的幫助。陳雅雯受訪時直言，培養更多像Shunn這樣大放異彩的未來之星，是CFO所希望的，之後會繼續努力尋找出色的年輕選手，並給予機會，讓他們能夠在一個穩定的環境中成長。

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