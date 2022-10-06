行動基因義賣捐款　彩繪明信片挺神經內分泌瘤學會

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台灣神經內分泌腫瘤學會理事長陳立宗教授受訪時表示，希望大家多了解這個疾病，給予病友更多的社會支持。神經內分泌癌是滿特殊的疾病，診斷確立很重要，因為後續的治療方向相當不同，受到精準醫療的發展、越來越多新藥被研發出來，也有很多臨床試驗在進行，疾病是有機會獲得穩定控制的。台灣神經內分泌腫瘤學會秘書長施翔蓉醫師也表示，曾收治神經內分泌癌患者，但他的病程不尋常，讓治療團隊在治療上多有顧慮，在進行基因檢測之後發現ATRX基因變異，協助病理診斷而進一步找到更明確的治療方向。未來很期待精準醫療在神經內分泌瘤的應用。
抗癌之路需要鼓勵，除了義賣捐款活動之外。本次畫作《希望與約定》結合癌友阿布的罹癌故事，以及行動基因衛教師的臨床經驗，盼透過藝術傳達溫柔而堅韌的力量，鼓勵更多病友。畫作將於2022年10月3日至10月27日，在台北捷運中山站捷運藝廊展出，並結合癌症希望基金會第九屆「彩繪希望」癌友繪畫比賽之病友組與家屬組的得獎畫作，邀請您於活動期間一同來欣賞，感受他們的畫與話。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55355
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