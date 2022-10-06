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行動基因義賣捐款　彩繪明信片挺神經內分泌瘤學會

行動基因義賣捐款　彩繪明信片挺神經內分泌瘤學會
行動基因義賣捐款　彩繪明信片挺神經內分泌瘤學會

健康醫療網

2022-10-06 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】已故蘋果電腦創辦人賈伯斯抗癌8年，他所罹患的「神經內分泌癌」因症狀變化大而難以診斷，直到近20年這個疾病才逐漸受到認識。癌症精準醫療業者「行動基因生技股份有限公司」聯名癌友畫家阿布布思義將罹癌經驗畫成插畫，製成明信片義賣販售，所得連同捐款共21餘萬將捐給台灣神經內分泌腫瘤學會，盼此病有機會被大眾認識，讓病友獲得更多支持。

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賈伯斯罹癌時曾將腫瘤組織送去基因定序，藉此找出最適合他的標靶藥物，不過當時2004年基因定序成本高昂，耗費約10萬美元實非一般民眾所能負擔。幸好，醫療技術快速演進。行動基因執行長陳華鍵解釋，現今檢測的時間與金錢成本大幅降低，臨床應用普及，並朝著健保給付的方向發展，預計將有更多癌友受惠，很希望透過這個義賣活動讓大眾認識神經內分泌腫瘤跟治療趨勢，給予癌友們更多信心與支持。

台灣神經內分泌腫瘤學會理事長陳立宗教授受訪時表示，希望大家多了解這個疾病，給予病友更多的社會支持。神經內分泌癌是滿特殊的疾病，診斷確立很重要，因為後續的治療方向相當不同，受到精準醫療的發展、越來越多新藥被研發出來，也有很多臨床試驗在進行，疾病是有機會獲得穩定控制的。台灣神經內分泌腫瘤學會秘書長施翔蓉醫師也表示，曾收治神經內分泌癌患者，但他的病程不尋常，讓治療團隊在治療上多有顧慮，在進行基因檢測之後發現ATRX基因變異，協助病理診斷而進一步找到更明確的治療方向。未來很期待精準醫療在神經內分泌瘤的應用。

抗癌之路需要鼓勵，除了義賣捐款活動之外。本次畫作《希望與約定》結合癌友阿布的罹癌故事，以及行動基因衛教師的臨床經驗，盼透過藝術傳達溫柔而堅韌的力量，鼓勵更多病友。畫作將於2022年10月3日至10月27日，在台北捷運中山站捷運藝廊展出，並結合癌症希望基金會第九屆「彩繪希望」癌友繪畫比賽之病友組與家屬組的得獎畫作，邀請您於活動期間一同來欣賞，感受他們的畫與話。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55355

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