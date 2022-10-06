全球CEO大調查　逾8成預期經濟衰退、近半考慮縮減人力

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即使有這些擔憂， 73%的受訪CEO對未來6個月的全球經濟韌性抱持正面看法，71%的CEO表示對未來3年全球景氣發展有信心，另有高達85%的CEO表示對其所屬企業未來3年的成長有信心。
隨著經濟持續動盪，出現了離職潮降温的跡象，39%的CEO已實施招聘凍結政策，46%的CEO考慮未來6個月將縮減人力，但大部分的CEO對未來3的年經濟展望更加樂觀，僅有9%的CEO預期會進一步縮減人力。此外，也有40%的企業已先暫停數位轉型，另有37%的企業預計在未來6個月暫停其轉型計畫但長期來說，超過1/4的CEO認為推動數位化與業務連結，對於企業未來3年達到成長目標至關重要，74%的CEO也同意企業的數位化和 ESG 策略投資息息相關。
至於未來3年CEO最關注的風險，主要在於新興/顛覆性科技（12%），企業營運（10%）、監管法規（10%）、環境/氣候變遷（10%）及企業聲譽（10%）也被 CEO視為主要的成長風險。同時，現在CEO也更重視企業聲譽風險，為了因應地緣政治的挑戰，51%的企業中止與俄羅斯的合作，34%的企業預計未來6個月將中止與俄羅斯的合作關係。
數位網路安全去年掉出5大企業風險的行列，今年更僅有6%的CEO視數位網路安全為最大風險。隨著不斷變化的網路環境，77%的CEO表示會將資訊安全視為策略功能以及競爭優勢的潛在來源。73%的CEO表示，地緣政治的不確定性也導致企業對數位網路攻擊的疑慮升高，更有72%的CEO已定訂勒索軟體攻擊防禦計畫，但有24%的CEO認為所屬企業對數位網路攻擊準備不足。
當CEO被問到與利害關係人溝通ESG績效面臨最大的挑戰是什麼時，近1/5分(17%)的CEO表示是來自利害關係人對「漂綠（Greenwashing）」的懷疑，超過1/3（38%）的CEO表示他們的企業要編制出一個充滿說服力的ESG故事是不容易的，也有72%的CEO表示利害關係人將持續監督對於性別平等、氣候衝擊等 ESG 議題。
在人才方面，越多CEO相信擁有優秀人才和技術是達到淨零排放抱負的主要關鍵，將近有1/4（22%）的CEO表示，缺乏技術和專業知識會阻礙方案的執行。
這項調查是在2022年7月12日至8月24日進行，訪問全球1325 名的CEO，受訪企業年營收均超過5億美元，且1/3的受訪企業年營收超過100億美元，調查範圍涵蓋11處主要市場，包括澳洲、加拿大、中國、法國、德國、印度、義大利、日本、西班牙、英國、美國，還有11個主要產業類別，包括資產管理、汽車、銀行、消費和零售、能源、 基礎建設、保險、生命科學、製造、通訊與電信。