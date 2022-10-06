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東北季風挾雨彈！「4縣市」發豪大雨特報　出門不帶傘GG

▲今（6）日各地的水氣會再增多，包括大台北、東北部地區、東部地區下雨的時間將會拉長。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（6）日各地的水氣會再增多，包括大台北、東北部地區、東部地區下雨的時間將會拉長。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-06 10:48:572022-10-06 10:50:38

受到今年入秋後首波東北季風影響，昨（5）日開始北台灣就已經明顯降溫，迎風面的東北部也有降雨發生，中央氣象局表示，今（6）日各地的水氣會再增多，包括大台北、東北部地區、東部地區下雨的時間將會拉長，對此氣象局也針對基隆、台北、新北、宜蘭等4縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾外出一定要記得帶傘。

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氣象局表示，東北季風影響及對流發展旺盛，今日易有短延時強降雨，宜蘭縣地區有「局部大雨」或「豪雨」發生的機率，大台北山區及基隆北海岸有「局部大雨」，需注意坍方、落石及溪水暴漲。氣象局預報員張承傳提醒，這波東北季風的水氣會慢慢增多，到週日前，北台灣不僅雨勢變大，降雨的時間也會比較長，尤其宜蘭、花蓮在週五和週六（10/7~10/8）會有豪雨發生，中南部地區受到這波東北季風影響並不大。

溫度方面，受到東北季風影響，北台灣昨日平均低溫落在攝氏24度，平均高溫都大約將近攝氏30度，相較於前幾天已經明顯降溫，中南部地區變化則不大，氣象局預計，今日到下週二（10/11）前應該都是這樣的天氣型態，下週一國慶日（10/10）起，又有一波更強的東北季風報到，北台灣高溫恐降到攝氏24度，低溫下探到攝氏20度，不過挾帶的水氣較少，整體感覺較乾涼，降雨型態為桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局也針對基隆、台北、新北、宜蘭等4縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾外出一定要記得帶傘。（圖／中央氣象局提供）
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