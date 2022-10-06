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《天竺鼠車車》第二季來了！萌翻造景現身三井OUTLET

▲萬聖節主題的《天竺鼠車車》現身三井Outlet台中港店。（圖／品牌提供）
▲萬聖節主題的《天竺鼠車車》現身三井Outlet台中港店。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-06 11:11:422022-10-06 11:22:04

《PUI PUI天竺鼠車車》以三分鐘不到的「有毒」劇情橫掃整個Youtube界，近期也發布回歸的重磅消息，將在10月8號開始播出最新篇章「駕訓班篇」，超萌的PUI PUI們將到駕訓班學校展開新生活。此外，還有巨型的超萌造景現身全台三井Outlet，並且同時配合萬聖節，推出應景的車車造景，歡迎粉絲們到現場一同合照！

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▲天竺鼠車車駕訓班篇將開播。（圖／木棉花提供）
▲《PUI PUI 天竺鼠車車》全新篇章「駕訓班篇」於10/8(六)起，在各大平台陸續更新。（圖／木棉花提供）
《PUI PUI 天竺鼠車車》全新篇章「駕訓班篇」於10/8(六)起，每週六07：00 後在各大平台陸續更新，講述可愛的天竺鼠車車們，某天突然被帶到駕訓班面臨考驗，然而氛圍卻跟想像中完全不一樣，就好像主題樂園一樣，展開新的相遇與駕駛員的羈絆和試煉，讓PUIPUI雀躍不已！

除了動畫中可以看到可愛的天竺鼠車車們外，三井Outlet至11/6前推出巨型主題造景，重現原創動畫中的經典畫面，台中港店透過搞怪哈哈鏡和錯視藝術打造迷幻場景，讓主角「馬鈴薯」與小南瓜怪們，在黑漆漆詭譎城堡前進行萬聖狂歡派對！還有限定角色「天竺鼠DJ車車」登場；南四口的戶外廣場上，則特別還原動畫中援救「天竺鼠冒險車車（黃金）」場景。

▲逃難的馬鈴薯與搞怪陸橋造景現身台南三井。（圖／品牌提供）
▲逃難的馬鈴薯與搞怪陸橋造景，在台南三井任你拍。（圖／品牌提供）
台南三井Outlet萬聖節殭屍車車和骷髏大軍來襲！於樹塔廣場邀來一臉驚嚇的「殭屍西羅摩」，搭配從地面竄出的綠色殭屍以及跳舞骷髏燈飾，營造怪奇嬉鬧感十足的萬聖墓園；三樓的B區旁最膽小的「西羅摩」縮在一旁瑟瑟發抖。而巨大的南瓜怪與搗蛋骷髏，則被食物香味吸引，佔據美食廣場中央，讓大小朋友們在享用美食之餘，也能一同體驗萬聖節的搞怪歡樂氛圍！

▲林口店的天竺鼠車車造景藏有亮點，拍照時可千萬別錯過。（圖／品牌提供）
▲林口店的天竺鼠車車造景藏有亮點，拍照時可千萬別錯過。（圖／品牌提供）
林口店本次將商場北口化身成競速跑道，動畫主角「馬鈴薯」挺著圓滾滾身軀站在起跑線，粉紅色的車輪蓄勢待發，準備隨時衝刺取得第一名寶座！起跑線上還有格子狀的互動方塊燈，踩踏上去就會發出七彩燈光，增加拍照「亮」點。

《天竺鼠車車主題活動》
台中港店：天竺鼠車車樂萌見面會10/30(日)14:00將於南四口舉行。會員凡消費滿額，於10/14~10/16可兌換天竺鼠車車絨毛飲料提袋、於10/28~10/30可兌換天竺鼠車車旅行直傘。(限量提供，贈完為止)

台南店：天竺鼠車車童樂見面會10/23(日)14:00、16:30將於1F中央廣場舉行。會員凡消費滿額，於10/17~10/20可兌換天竺鼠車車絨毛飲料提袋、於10/28~10/30可兌換天竺鼠車車旅行直傘。(限量提供，贈完為止)

林口店：會員凡消費滿額，於10/21~10/23可兌換天竺鼠車車絨毛飲料提袋、於10/28~10/30可兌換天竺鼠車車旅行直傘。(限量提供，贈完為止)

▲《大樹先生的家》親子餐廳，與天竺鼠車車限時推出主題球池。（圖／《大樹先生的家》FB）
▲《大樹先生的家》親子餐廳，與天竺鼠車車限時推出主題球池。（圖／《大樹先生的家》FB）
此外，親子餐廳大樹先生最近與天竺鼠車車合作，攜手合作主題造景，限時於台北、台中、香港分店登場，其中在台北、台中登場的是「天竺鼠車車主題球池」，內有35,000顆大樹LOGO球，搭配全新主題配色，還有大隻的天竺鼠車車能陪著小朋友遊戲；香港銅鑼灣店則打造「天竺鼠車車賽車場」，讓小朋友可以乘坐迷你賽車，跟天竺鼠車車加速競賽。另外各館內皆提供聯名款紀念球盒，以及獨家設計的天竺鼠車車紀念週邊商品，讓粉絲們可以帶回家。主題活動限時至12月30日為止。

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