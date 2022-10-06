《天竺鼠車車》第二季來了！萌翻造景現身三井OUTLET

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除了動畫中可以看到可愛的天竺鼠車車們外，三井Outlet至11/6前推出巨型主題造景，重現原創動畫中的經典畫面，台中港店透過搞怪哈哈鏡和錯視藝術打造迷幻場景，讓主角「馬鈴薯」與小南瓜怪們，在黑漆漆詭譎城堡前進行萬聖狂歡派對！還有限定角色「天竺鼠DJ車車」登場；南四口的戶外廣場上，則特別還原動畫中援救「天竺鼠冒險車車（黃金）」場景。
台南三井Outlet萬聖節殭屍車車和骷髏大軍來襲！於樹塔廣場邀來一臉驚嚇的「殭屍西羅摩」，搭配從地面竄出的綠色殭屍以及跳舞骷髏燈飾，營造怪奇嬉鬧感十足的萬聖墓園；三樓的B區旁最膽小的「西羅摩」縮在一旁瑟瑟發抖。而巨大的南瓜怪與搗蛋骷髏，則被食物香味吸引，佔據美食廣場中央，讓大小朋友們在享用美食之餘，也能一同體驗萬聖節的搞怪歡樂氛圍！
林口店本次將商場北口化身成競速跑道，動畫主角「馬鈴薯」挺著圓滾滾身軀站在起跑線，粉紅色的車輪蓄勢待發，準備隨時衝刺取得第一名寶座！起跑線上還有格子狀的互動方塊燈，踩踏上去就會發出七彩燈光，增加拍照「亮」點。
《天竺鼠車車主題活動》
台中港店：天竺鼠車車樂萌見面會10/30(日)14:00將於南四口舉行。會員凡消費滿額，於10/14~10/16可兌換天竺鼠車車絨毛飲料提袋、於10/28~10/30可兌換天竺鼠車車旅行直傘。(限量提供，贈完為止)
台南店：天竺鼠車車童樂見面會10/23(日)14:00、16:30將於1F中央廣場舉行。會員凡消費滿額，於10/17~10/20可兌換天竺鼠車車絨毛飲料提袋、於10/28~10/30可兌換天竺鼠車車旅行直傘。(限量提供，贈完為止)
林口店：會員凡消費滿額，於10/21~10/23可兌換天竺鼠車車絨毛飲料提袋、於10/28~10/30可兌換天竺鼠車車旅行直傘。(限量提供，贈完為止)
此外，親子餐廳大樹先生最近與天竺鼠車車合作，攜手合作主題造景，限時於台北、台中、香港分店登場，其中在台北、台中登場的是「天竺鼠車車主題球池」，內有35,000顆大樹LOGO球，搭配全新主題配色，還有大隻的天竺鼠車車能陪著小朋友遊戲；香港銅鑼灣店則打造「天竺鼠車車賽車場」，讓小朋友可以乘坐迷你賽車，跟天竺鼠車車加速競賽。另外各館內皆提供聯名款紀念球盒，以及獨家設計的天竺鼠車車紀念週邊商品，讓粉絲們可以帶回家。主題活動限時至12月30日為止。