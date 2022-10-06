黃珊珊才讚「陳時中防疫80分」今卻辯解 陳時中斥：離譜
無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前接受專訪，針對民進黨參選人擔任指揮官時，給予「至少80分」的高評價，惟黃今日卻在臉書改口稱，「我說的80分，是全國民眾一起努力配合防疫工作，不是某人個人的功勞」，大轉彎的態度引發議論。陳時中今（6）日受訪被問及此事表示，這樣的講法就離譜了，選舉還是平常心、友善，把政策提出來最重要。
黃珊珊上月29日接受媒體專訪，主持人問及，身為地方防疫指揮官，如果要幫中央防疫打分數，會給陳時中打幾分？黃珊珊表示，「我覺得如果來說，還是，我覺得至少有80分以上」；不過黃珊珊今日卻在臉書上重提此事，還說「我說的八十分，是全國民眾一起努力配合防疫工作，不是某人個人的功勞」，態度大轉彎，引發議論與譁然。
陳時中今日赴知名咖啡廳Milk Bar by BKA，與惠光導盲犬進行引導體驗與交流後受訪表示，這樣的講法就離譜了，選舉還是平常心、友善，把政策提出來最重要。
另被問及台北市長柯文哲的學生許立民替防疫背書，與柯文哲不同調，陳時中表示，許立民是專業人員，在社會學上也有很好的表現，「他的概念是挺全民防疫，台灣防疫不要妄自菲薄，我們世界是前段班的前段班」。
至於柯文哲批沒醫德、黃珊珊批失職，陳時中表示，這就流於口水之戰，社會大家都努力發揮正能量，執政者要把正能量展現到最大，實在很擔憂選舉的口水戰消耗正能量，這對社會不是好事情。