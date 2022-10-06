中職／樂天女孩25人全猿集合！辣酷甜趴賽後表演超甜
樂天女孩迎接10月9日（日）以及10日（一）「辣酷甜趴」，首創全成員官方代表徽標已經啟動，二十五位女孩全成員官方代表徽標已經公佈，主題趴個人商品都將結合官方徽標亮相，樂天女孩將在該二日25人全猿集合並在10日舉辦EP發表簽名會，第十個好滋味在兩天賽後將端出精彩甜甜個人秀，絕對謀殺記憶卡容量！
10月9日（日）賽前由隊長籃籃率先帶來「籃CEO啦啦啦啦啦」秀；賽後在東區舞台由嘎琳打頭陣「嘎琳說愛你」、在曲羿「戀曲2077」後，樂天美神幫要大戰樂天女神幫 ，東區「美神幫」菲菲 、Yuri、 紫庭、卉妮帶來舞蹈秀要單挑由沐妍、曉帆、筱晴、Rina、壯壯、艾融組成的西區「女神幫」。精彩舞蹈之後，由東區孟潔的「孟見愛情」以及最後登場的西區「潼言潼語」若潼演唱劃下句點。
10日（一）賽後表演將見識辣蜜一代目VS辣蜜二代目的戲碼。東區辣蜜一代目曉帆、沐妍、倪暄、慧慧、曲曲大秀身手；在西區「芯好聲音」由語芯帶來個人作品後，東區辣蜜二代目筱晴、岱縈 、琳妲的表演會強過一代目嗎？之後「紫庭夜未眠」、沐妍「 Crash you in Love」以及雅涵 「be the one」陸續登場，你沒有見過的個人秀全在辣酷甜趴！
辣酷甜趴的精彩內容絕對不能錯過，支持桃猿，支持樂天女孩的你全猿集合享受好滋味吧！