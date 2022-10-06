《湯姆貓與傑利鼠》現身全家！19元「萬聖節束口袋」必收
陪伴許多人長大的經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》來了，全家公開最新集點加價購活動，推出5款《湯姆貓與傑利鼠》萌趣商品，復刻動畫經典橋段，包括扁平湯姆貓、鬆餅狀傑利鼠等居家小物，即日起至11月15日使用會員點數400點，最低加129元起就可入手。鎖定月底最受小孩歡迎的萬聖節到來，11月1日前買指定商品任兩件，可用19元換購萬聖節限定束口袋。
《湯姆貓與傑利鼠》雖然沒有台詞與對話，但貓捉老鼠的鬥智經典橋段，是許多人兒時最歡樂的記憶之一，深受大人小孩喜愛。全家即日起推出「湯姆貓與傑利鼠 逗趣鬧全家」集點活動，由湯姆、傑利擔任主角，還有小不點泰菲寶寶也客串出演，通通化身造型居家小物。首波推出5款商品，包括表面有超逼真圓形孔洞的起司馬克杯，被熨斗燙平的湯姆貓化為吊掛收納袋，壓成鬆餅狀的傑利鼠則成了絨毛坐墊。
動畫中身穿尿布的小不點泰菲鼠，可愛模樣同樣擄獲不少觀眾的心，首波也推出兩款泰菲造型商品，讓喜愛泰菲的粉絲們也能收藏，像是集結三個角色的立體絨毛磁鐵，還有印上傑利及泰菲背影的造型擦手巾，兩種可愛一次入手。此外，11月1日前買「萬聖節派對 搗蛋吧」主題架商品任兩件，可用19元換購《湯姆貓與傑利鼠》萬聖節限定束口袋。
人氣動漫《航海王》今年逢25周年，不僅推出劇場版《紅髮歌姬》，更與日本朝日旗下罐裝咖啡品牌WONDA合作，推出聯名限定包裝，即日起在全家獨賣，系列商品3種口味各有12款包裝，不論是草帽海賊團的帥氣模樣，或是魯夫一行人在冒險途中遇見的角色，各式圖樣都讓人很想收藏，每罐30元，11月1日前任選6件特價159元。
7-ELEVEN即起一口氣推出鯊魚先生、LEGO樂高雙主題集點活動。鯊魚先生共有10多款居家、外出周邊，今（9）日下午3點起則開放LEGO樂高90周年快閃購，把樂高積木放大變成收納、旅行單品。快閃購期間消費不限金額、結帳報手機就可直接加購，若想快速入手的粉絲不可錯過。