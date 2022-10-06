影／超拚！橘高校抵台沒休息 深夜冒雨至府前模擬動線
眾所矚目的「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部受邀來台，將在下週一的雙十國慶典禮上表演，橘高校近百名學生已於昨（5）日下午抵台，入住圓山飯店，晚餐享用台灣道地美食與小吃。不過，她們來台的第一晚也沒閒著，深夜11時，冒雨至總統府前模擬表演當天的動線，並在地面畫下標定點，消息傳出，不少樂迷直呼「認真」、「職人精神」。
橘高校是享譽國際的管樂名校，邊吹邊跳、充滿活力是其特色，在台灣樂壇有很多粉絲。此次受邀來台表演，是國慶典禮的超級亮點，也象徵台日交流加深。
據了解，橘高校昨天傍晚抵達台灣，下榻圓山飯店。在用過晚餐之後，秉持著日本「職人精神」，深夜11時，一群吹奏樂部的三年級生幹部把握來台的有限時間，先行抵達總統府前走位。由於當時下著小雨，她們冒雨排練，自己哼著樂聲，模擬當日演出的動線與節奏，並在地上畫出標定踩點。
文總表示，橘高校吹奏樂部在國慶當天正式演出前，還有2場公開的排練行程，包括10月7日14時至17時的國慶大會預演（於總統府前）， 京都橘高校約14時20分上場；另外，10月9日15時至17時，京都橘高校、北一女及曉明女中在兩廳院廣場進行交流。