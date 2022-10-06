PLG／三連霸重要拼圖　富邦勇士與張宗憲續約2年

富邦勇士今正式宣布與2020-2021 P. LEAGUE+年度MVP、「噴射機」張宗憲正式提前續約，雙方達成兩年延長合約的協議。2020年重返臺北富邦勇士，張宗憲在PLG元年例行賽場均15.6分2.5籃板2.9助攻1.8抄截，勇奪年度MVP的殊榮，同時入選年度第一隊、年度防守第一隊的肯定，率領勇士拿下PLG總冠軍。





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張宗憲於2021-22賽季例行賽平均12.5分3.1籃板3.4助攻1.3抄截，季後賽Game 1面對福爾摩沙台新夢想家，個人全場轟下31分7籃板3助攻，幫助球隊從22分的劣勢中大逆轉奪下首勝，也奠定團隊在整個季後賽爭冠的氣勢和決心。噴射機毫無畏懼的侵略性、傑出的防守能力及好勝心，是勇士連續兩年稱王不可或缺的重要功臣。



