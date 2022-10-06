PLG／三連霸重要拼圖　富邦勇士與張宗憲續約2年

富邦勇士今正式宣布與2020-2021 P. LEAGUE+年度MVP、「噴射機」張宗憲正式提前續約，雙方達成兩年延長合約的協議。2020年重返臺北富邦勇士，張宗憲在PLG元年例行賽場均15.6分2.5籃板2.9助攻1.8抄截，勇奪年度MVP的殊榮，同時入選年度第一隊、年度防守第一隊的肯定，率領勇士拿下PLG總冠軍。
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張宗憲於2021-22賽季例行賽平均12.5分3.1籃板3.4助攻1.3抄截，季後賽Game 1面對福爾摩沙台新夢想家，個人全場轟下31分7籃板3助攻，幫助球隊從22分的劣勢中大逆轉奪下首勝，也奠定團隊在整個季後賽爭冠的氣勢和決心。噴射機毫無畏懼的侵略性、傑出的防守能力及好勝心，是勇士連續兩年稱王不可或缺的重要功臣。
能夠提前續約，未來三年繼續為勇士效力，張宗憲說：「Chris和我之間有相當的共識和尊重，他尊重我在場上對球隊攻守兩端的貢獻，也很讓我做自己。我尊重他為球隊所做的一切及對未來的方向和計畫，所以我們雙方沒有花很多時間就達成續約的共識，特別是富邦對我來說一直有深厚的情感，在旅外剛回台灣，以及在最低潮徬徨的時候，都是Chris主動聯繫我！我和隊友之間的相處也都很良好，他們都是達成二連霸一起奮鬥的好兄弟，更讓我想在這裡繼續努力打造勇士王朝！很開心也很期待未來三年在球隊的日子，看自己到底能達到什麼程度。最後要謝謝所有支持我和富邦的球迷，沒有你們，這一切都不可能實現！」