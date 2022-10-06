虎航搶「1010元機票」又卡死！網因這一點大爆氣：哭啊
為響應即將到來的雙十國慶日以及10/13國門解封，台灣虎航率先推出「1010元機票」限時搶購，於今（6）日上午10:00正式開賣。該優惠機票專案主打從桃園、高雄起飛，日本羽田機場、韓國仁川機場、泰國曼谷機場都有直飛，國慶連假即可出發，回來還搭上0+7免隔離，專案內容看似相當夢幻。沒想到才剛開賣沒多久，就有鄉民在PPT上掀起負評，大票網友直指「1010元機票」根本是上次888元優惠專案時賣不完才又推活動來清票，更扯的是，繼上次888元機票民眾搶到官網當機，這次也沒好到哪裡，記者實測光開啟預訂畫面就要等上10至15分鐘，一系列「迷惑行為」讓網友傻眼直罵：「哭啊！」
9月22日時虎航歡慶八周年，搭上解封話題力推解封價「單程未稅88元起」，並同時推出全航線單程未稅888元起的慶生價，當時剛推出就造成瘋搶，開賣日還賣到官網當機；不僅慶生價，虎航還陸續推出IG抽獎等活動，挑起一波又一波民眾想出國的心。
沒想到虎航今（6）日又加碼祭出「指定航線 單程$1,010起，漂亮價陪你抗通膨」活動，從桃園出發有日本東京(羽田)、福岡、沖繩／泰國曼谷／韓國仁川、釜山、濟州；高雄出發則飛日本東京(成田)、福岡、大阪、名古屋、沖繩。虎航指出：「這段時間曼谷不會太熱、仁川不會太冷，是最好玩的時候，推薦還沒去過這兩個地方的虎迷衝一波！」剛好國慶連假回來台灣剛好碰上解封不用隔離，專案內容看似相當夢幻。
不過就有網友針對此次促銷在PTT上發文大膽猜測：「這次應該是來清上次888賣不好的航線，而且還有限制航線。」原PO更指出：「除了票價外，廉航票價通常還要加上機場稅跟預訂服務費220。」以東京羽田機場為例，機場稅額就要新台幣880元，加上專案優惠內容1010元，等於總共要價2110元起。對此大票網友相當有感，紛紛蓋樓狂罵：「不懂，如果888都賣不好，那賣1010是在…？」、「台灣就是賣不好就加價賣」、「羽田很難相信賣不好」、「有一堆附加費」，加上這次和上次888促銷時一樣，開賣官網大當機根本進不去，網友哀號：「票多一點應該很好賣吧，上次根本進不去」、「每次開賣網站都會陣亡」、「根本買不到，哭啊！」話題持續發酵中。