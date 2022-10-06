《金色琴弦 星光交響樂團》事前預約送SSR「月森 蓮」

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《金色琴弦 星光交響樂團》為了得到日本代表資格，並且相信在各地一定都還隱藏著等待活躍機會的優秀演奏者們，因此玩家展開旅程前往各地招募樂團成員，一場從橫濱星奏學院啟程，足跡將踏遍日本各地乃至全世界，取回過去曾一度捨棄的壯闊夢想，即將在此揭開新的序幕……。出色的音樂夥伴將會成為你在夢想旅途中，最溫暖、強而有力的後盾，支持著玩家不斷向前。
悠揚旋律 沉浸與他的甜蜜演奏
全新19名人物設計由日本知名漫畫家高山しのぶ老師操刀，筆觸細膩畫風別緻，角色鮮明別具魅力，除此之外開發團隊邀請專業的演奏家，詮釋柴可夫斯基、拉威爾、莫札特等世界名曲都紛紛呈現於遊戲中。
重逢歷代經典角色「月森 蓮」
《金色琴弦 星光交響樂團》即日起至活動網頁輸入手機門號參加預約，加入《金色琴弦 星光交響樂團粉絲團》，集結人數達指定門檻，就可獲得指定虛寶獎勵！最終還可獲得SSR傳說角色「月森 蓮」限量角色！《金色琴弦》歷代人氣角色「月森 蓮」一起重回心動的時光！而除了「月森 蓮」，還有一位傳說角色隨後也將與玩家見面唷，敬請期待他的到來。
他是我的演奏家嗎？
在事前預約網頁中只要輸入名字，就能測出屬於自己的理想型演奏家，最容易被哪一類演奏家吸引？哪種追求方式更容易讓你心動呢？透過測驗來更了解演奏家吧！
招募樂團團員 獲取更多羈絆獎勵
《金色琴弦 星光交響樂團》事前預約正式開始，玩家可前往App Store、Google Play與活動網頁參加預約活動。當預約人數達成目標，所有玩家都將陸續解鎖重磅好禮，最多總共可獲得「寶石×750」、「樂理課本SRx50」、「樂理課本SSRx10」、「當地土產x32」、「SSR傳說角色『月森 蓮』x1」等預約福利！還有更多獎勵，快邀請好友一起解鎖吧！
更多遊戲細節和活動內容，都將於官方粉絲團陸續公佈，欲知更多詳情請玩家密切注意追蹤粉絲團消息。
更多消息請至
《華義娛樂網》：http://www.wayi.com.tw
《金色琴弦 星光交響樂團》官方粉絲團：https://www.facebook.com/ wayi.starlightorchestra
《金色琴弦 星光交響樂團》事前預約中：https://prereg-so.wayi.com.tw
iOS版預先註冊中：https://apps.apple.com/tw/app/id1626770796
Android版預先註冊中：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wayi.so