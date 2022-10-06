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網紅486看重竹北發展設旗艦店開幕 力挺鄭朝方當市長

▲網紅486（右）看重竹北發展設旗艦店，力挺鄭朝方（左）當市長。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲網紅486（右）看重竹北發展設旗艦店，力挺鄭朝方（左）當市長。（圖/鄭朝方團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-10-06 11:38:30

    486團購網創辦人、知名網紅486先生昨日(5日)邀請竹北市長候選人鄭朝方二度上他的頻道節目「486會客室」。首次移到開幕的竹北旗艦店錄製網路影片，暢談竹北生活觀察與政策願景，並現場力挺鄭朝方勝選竹北市長；期待鄭朝方市長帶領「竹北超進化」，把落後八年的建設和城市景觀加速度趕上。

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    被譽為「台灣家電類網購平台領導品牌」的486團購網，在2020年全球各產業受疫情影響，景氣低迷下，逆勢飆漲，創下17億新高營業額。今年9月更在竹北插旗，拓展旗艦店展示中心。486先生陳延昶邀請鄭朝方到開幕的展示空間錄製「486會客室」，暢聊竹北願景。

    486先生說他一直都以「成為共好生活的存在」作為企業經營精神，看到竹北市的高所得環境、市民素質與消費力都非常具城市發展潛力，所以他開拓市場首選就挑中竹北市。但他籌備新店的這段期間，做了一些功課，發現竹北明明已具有好的發展條件，但基礎公共設施狀況，跟朝方、黃益中拍攝的《學長來竹北玩》系列城市開箱短片內容一樣「都是真的! 很扯!」；竹北的公廁管理、人行道破損不平、馬路坑洞多、停車服務落後、市民服務跟不上基本需求都是問題。有感明明稅收全台最多，市政卻沒有作為，「台北的發展是在原地踏步，竹北更是落後」。

    鄭朝方也回應，他多年生活在竹北地區，就是深知竹北市民的無奈，強烈感受到這個城市必須透過新政治作者的加入，讓陳舊的政治環境可以新陳代謝，注入新的治理方針、E化的管理技術、對應民眾最需要的基礎建設優化，才能讓竹北有機會真正蛻變，真正的跟上發展。並強調垂直整合資源、強化橫向溝通，讓市民「找得到、看得到、服務到的」是基礎，透過建設力、科技力、教育力、文化力、永續力方方面面政策服務市民，強化福利措施照顧老中青幼、均衡區域資源。

    486先生也提到「竹北的樣態就是當時大台北的板橋」，但現在很明顯離及格有一大段路，市長真的不能用傳統的想法來管理城市。自己現在也是竹北的一分子了，力挺鄭朝方當市長，而486先生也認為競選對手身為立法委員，本身職權大過縣轄市長許多，有重要地方建設與議題如交通阻塞等，需要立委在中央爭取發聲，服務的責任更重，應積極為選民有所作為，而不是吃大碗看小碗，什麼都要。

     486先生也說，相信鄭朝方提出的基礎建設優化政策，可以讓這個城市有更多文化空間、鄰里展演空間、運動休閒場域。還有一定要讓城市美學更好的願景，都能夠一步步完成。

◎「486會客室」鄭朝方特輯 將於近期上線。官方網址：
https://youtube.com/channel/UC8jYJr7i4I9BJ3tsv2f8kgw

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