網紅486看重竹北發展設旗艦店開幕 力挺鄭朝方當市長

我是廣告 請繼續往下閱讀
486先生說他一直都以「成為共好生活的存在」作為企業經營精神，看到竹北市的高所得環境、市民素質與消費力都非常具城市發展潛力，所以他開拓市場首選就挑中竹北市。但他籌備新店的這段期間，做了一些功課，發現竹北明明已具有好的發展條件，但基礎公共設施狀況，跟朝方、黃益中拍攝的《學長來竹北玩》系列城市開箱短片內容一樣「都是真的! 很扯!」；竹北的公廁管理、人行道破損不平、馬路坑洞多、停車服務落後、市民服務跟不上基本需求都是問題。有感明明稅收全台最多，市政卻沒有作為，「台北的發展是在原地踏步，竹北更是落後」。
鄭朝方也回應，他多年生活在竹北地區，就是深知竹北市民的無奈，強烈感受到這個城市必須透過新政治作者的加入，讓陳舊的政治環境可以新陳代謝，注入新的治理方針、E化的管理技術、對應民眾最需要的基礎建設優化，才能讓竹北有機會真正蛻變，真正的跟上發展。並強調垂直整合資源、強化橫向溝通，讓市民「找得到、看得到、服務到的」是基礎，透過建設力、科技力、教育力、文化力、永續力方方面面政策服務市民，強化福利措施照顧老中青幼、均衡區域資源。
486先生也提到「竹北的樣態就是當時大台北的板橋」，但現在很明顯離及格有一大段路，市長真的不能用傳統的想法來管理城市。自己現在也是竹北的一分子了，力挺鄭朝方當市長，而486先生也認為競選對手身為立法委員，本身職權大過縣轄市長許多，有重要地方建設與議題如交通阻塞等，需要立委在中央爭取發聲，服務的責任更重，應積極為選民有所作為，而不是吃大碗看小碗，什麼都要。
486先生也說，相信鄭朝方提出的基礎建設優化政策，可以讓這個城市有更多文化空間、鄰里展演空間、運動休閒場域。還有一定要讓城市美學更好的願景，都能夠一步步完成。
◎「486會客室」鄭朝方特輯 將於近期上線。官方網址：
https://youtube.com/channel/UC8jYJr7i4I9BJ3tsv2f8kgw