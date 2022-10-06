499不降速吃到飽再現！電信三雄優惠戰廝殺　漫遊一日199

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台灣大哥大針對國人經常造訪的日本、韓國、美加、紐澳、歐洲等熱門旅遊地區，提供原號漫遊或預付卡服務，台灣大月租型用戶前往日本、韓國旅遊，申辦原號漫遊上網吃到飽專案，一天只要199元，上網用量較少也可選擇15日上網傳輸量共2GB的原號漫遊專案，只要349元。
同步推出新品牌「OP響樂生活」，從視聽、遊戲、上網及智慧家庭等領域，嚴選旗艦商品，首波主打「OP影音劇院套裝」，其中市價逾14萬的「終極巨幕套裝」，只要月付1,399元、綁約60個月，能以半價一次享有三星75吋連網電視、三星11.1.4藍牙聲霸等多款頂級商品。
遠傳網路門市
即日起至10/31，新申辦/攜碼4G不降速吃到飽599方案、綁約24個月，可獲得加碼2,400購物金；申辦4G吃到飽(21Mbps)499方案、綁約24個月，加碼送1,200元購物金。同時推出雙十快閃優惠10/8至10/10限時3天，新申辦或攜碼搭配$499(含)以上資費且綁約24個月，無論單辦門號或手機方案，下單開通後即送10杯美式咖啡。10月底前於遠傳網路門市申辦iPhone 14系列只要0元起，月付999元起，加碼1,000遠傳幣；Atome新戶結帳付款，滿萬最高再送1,000遠傳幣。老客戶購買iPhone 14系列空機，加碼送網路門市獨家限定原廠配件購物金1,000元。
中華電信
針對國慶連假，中華電信MOD、Hami Video有多部新片上線，包含《子彈列車》、獨家上架韓國強片《嬰兒轉運站》、《魔女二部曲：另一個她》等。現正推出「MOD家速方案」，HiNet光世代500M/250M搭配MOD餐包組合，每月最低1,199元起。即日起至10/11止，訂閱Hami Video「影劇館90天方案（一池三朴獨家韓國影劇優惠）」再享限時5折299元優惠。
此外，全新VIP客戶制度，整合用戶名下「行動、寬頻、MOD、市話」帳單金額，提供VIP客戶獨享獻禮，凡入會、升等和生日皆可獲Hami Point點數(1點等於1元)。即日起至10/31，中華電信與ETMALL東森購物網跨界合作推出現金折扣優惠，中華電信VIP客戶只要至活動網頁購買指定商品，憑手機簡訊認證後結帳即可享300枚東森幣(1枚等同現金1元)，現領現折、現省300元。