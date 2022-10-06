快訊／本土確診＋46423！死亡個案增57人　境外移入61例

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指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為38例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至10月3日，死亡日期介於9月8日至10月3日。
指揮中心統計，截至目前國內累計18,195,306例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,460,660例排除)，其中6,731,939例確診，分別為35,188例境外移入、6,696,697例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,337例COVID-19死亡病例，其中11,321例本土，個案居住縣市分布為新北市2,360例、臺北市1,263例、臺中市1,148例、高雄市1,053例、桃園市869例、臺南市852例、彰化縣649例、屏東縣458例、雲林縣353例、南投縣343例、苗栗縣302例、嘉義縣272例、基隆市251例、宜蘭縣236例、花蓮縣200例、新竹縣184例、嘉義市183例、臺東縣160例、新竹市130例、澎湖縣34例，金門縣21例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。