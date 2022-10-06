沒下雨！藍卻稱中壢淹水　鄭運鵬：張善政告急還是要查證

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鄭運鵬今日上午受訪說，張善政跟他的團隊似乎對於桃園很多的公共設施捕風捉影、隨便攻擊，關於運動中心，莊佳佳已經把現場的影片記錄拿出來，昨天並沒有下雨，當然更不會漏水。
鄭運鵬強調，桃園在現任市長鄭文燦執政8年之下，有非常多的公共建設都是國家級，甚至獲得國際級的建築金質獎，很多的埤塘公園也都煥然一新，對於桃園的公共建設品質，請大家放心。
鄭運鵬進一步表示，張善政可能因為選情急了要小題大作，但是請他注意查證，公共工程都是有完整的合約，上面包含驗收和保固的機制。
鄭運鵬也提到，對桃園最重要的機場捷運，在國民黨執政時期就已經完工了，但是也跳票5年沒辦法通車，張善政擔任政務委員、行政院副院長和行政院長，不知道當時張善政是不是只會生氣，還沒辦法讓機場捷運通車，而是到了總統蔡英文上任，與鄭文燦和自己在立院協調交通部，把整個機場捷運的通車問題跟國際的承包商解決。
鄭運鵬說，自己解決了桃園很重要的問題，也凸顯張善政和民進黨團隊做事情的方法不同、對公共政策的看法不同。鄭運鵬也呼籲，張善政不應用捕風捉影的方式汙衊桃園，桃園不是張善政想的這樣，反之，桃園市民的光榮感來自長期的肯定，張善政可以不用推銷鄭文燦的政績，但是不需要每天找東找西，雞蛋裡挑骨頭來汙衊桃園的成績。