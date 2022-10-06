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沒下雨！藍卻稱中壢淹水　鄭運鵬：張善政告急還是要查證

▲鄭運鵬說，張善政可能因為選情急了要小題大作，但是請他注意查證。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬說，張善政可能因為選情急了要小題大作，但是請他注意查證。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-06 12:26:572022-10-06 12:30:09

藍營桃園市議員昨（5）日晚間在臉書PO圖，聲稱中壢國民運動中心的停車場淹水，國民黨桃園市長參選人張善政也留言質疑，不過卻馬上被桃園市政府體育局長莊佳佳用監視器畫面打臉，根本沒有淹漏水情形，藍營相關疑似造謠言論引發譁然。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（6）日表示，桃園市長鄭文燦認內，很多公共建設獲得國際級的建築金質獎，請市民放心，張善政可能選情告急，因此要小題大作，但還是要注意查證，而非捕風捉影汙衊桃園。

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多位國民黨桃園市議員參選人昨晚9點多，都在臉書發文分享中壢國民運動中心停車場淹水的畫面，張善政也在其中一篇發文底下留言質疑「這樣的工程品質，真的有問題」，不過馬上被桃園市政府打臉，昨日根本沒淹水；而被打臉後，藍營議員們則表示，「又沒說雨是哪一天下的」，引發譁然。

鄭運鵬今日上午受訪說，張善政跟他的團隊似乎對於桃園很多的公共設施捕風捉影、隨便攻擊，關於運動中心，莊佳佳已經把現場的影片記錄拿出來，昨天並沒有下雨，當然更不會漏水。

鄭運鵬強調，桃園在現任市長鄭文燦執政8年之下，有非常多的公共建設都是國家級，甚至獲得國際級的建築金質獎，很多的埤塘公園也都煥然一新，對於桃園的公共建設品質，請大家放心。

鄭運鵬進一步表示，張善政可能因為選情急了要小題大作，但是請他注意查證，公共工程都是有完整的合約，上面包含驗收和保固的機制。

鄭運鵬也提到，對桃園最重要的機場捷運，在國民黨執政時期就已經完工了，但是也跳票5年沒辦法通車，張善政擔任政務委員、行政院副院長和行政院長，不知道當時張善政是不是只會生氣，還沒辦法讓機場捷運通車，而是到了總統蔡英文上任，與鄭文燦和自己在立院協調交通部，把整個機場捷運的通車問題跟國際的承包商解決。

鄭運鵬說，自己解決了桃園很重要的問題，也凸顯張善政和民進黨團隊做事情的方法不同、對公共政策的看法不同。鄭運鵬也呼籲，張善政不應用捕風捉影的方式汙衊桃園，桃園不是張善政想的這樣，反之，桃園市民的光榮感來自長期的肯定，張善政可以不用推銷鄭文燦的政績，但是不需要每天找東找西，雞蛋裡挑骨頭來汙衊桃園的成績。

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