失聯移工酒醉喝茫中被逮　雲林移民署查獲23名

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊日前結合雲林縣警察局、法務部調查局雲林縣調查站、海巡署偵防分署雲林查緝隊及雲林縣政府勞動暨青年事務發展處等單位，動員16名人力前往轄內多個外來人口聚集熱點執行查處，一舉查獲23名非法外來人口及8名非法雇主，其中5名失聯移工下班後聚集飲酒作樂，全部喝茫無人察覺眼前竟是移民官，通通被帶回查辦及收容，並擇期執行遣返，相關違反就業服務法事證也將函送勞政主管機關依法重罰。
雲林縣專勤隊接獲線報，轄內1處民宅經常有外來人口聚餐飲酒，影響社區民眾安寧，經多次埋伏勘查，見時機成熟，經屋主同意進入查察，果不其然發現有數名打赤膊的越南籍男子聚集飲酒，酒酣耳熱之際，對於眼前出現移民官竟毫無反應，經查證後全是失聯移工，只好乖乖就逮，全數帶回專勤隊調查。聯合查察人員接續至雲林縣某處太陽能廠，其中1名失聯移工見到移民官心虛一路狂奔，移民官見狀立刻下車追捕，在優勢警力及嚴密的包抄下，順利逮捕該名失聯移工，依規定帶回收容並追查非法雇主及仲介。
雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲呼籲民眾切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法，將面臨新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。另外目前國際航班已逐漸恢復，鼓勵在臺逾期停(居)留的外籍人士儘速主動自行到案，如有相關問題，歡迎洽詢雲林縣專勤隊（電話：05-5346119）。