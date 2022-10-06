韓劇《小女子》涉「扭曲越戰」 越南要求Netflix停播
越南要求美國串流影音平台Netflix從10月5日起，停止在越南播放韓劇《小女子》（Little Women），理由是該劇扭曲醜化越戰，違反越南媒體暨電影法。目前Netflix尚未回應。
根據彭博社（Bloomberg）報道，越南電視廣播和電子信息管理局局長黎光自由（Le Quang Tu Do）表示，由韓國知名女星金高銀主演的韓劇《小女子》，在第3集和第8集中，都出現了部份角色在談及越戰時，涉嫌扭曲這場戰爭。黎光自由說，Netflix回覆越南政府，目前正在處理書面請求。Netflix駐越南辦公室目前尚未就此事做出回應。
韓劇《小女子》由金高銀、南志鉉、魏嘏雋、嚴志媛主演，講述三位家境貧窮卻不屈服於權勢的姐妹，如何對抗韓國最有錢、有權的家族的故事。其中元尚雅（嚴志媛飾）的父親元將軍是一名在越戰立下戰功的軍人，並從越南帶回詭異的「藍色蘭花」，引發了一連串的死亡案件，劇中每位死者的身邊都會出現一朵藍色蘭花。此外，劇中角色也提到了「一名韓國軍人殺死20名越共軍」等，這些對越共軍人帶有貶意的台詞，可能是越南政府要求停播的原因。
越南2019年曾下架禁播由美國夢工廠公司與中美合資的上海東方夢工廠聯合製作的動畫片《壞壞萌雪怪》（Abominable），因為裡頭出現南海「九段線」地圖畫面，引起越南政府高度不滿。