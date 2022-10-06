資策會改稱不排除提告高虹安 黃珊珊：很清楚誰伸的黑手
針對民眾黨新竹市長參選人高虹安論文抄襲爭議，資策會執行長卓政宏昨（5）日在立法院備詢時，表示高虹安博士論文引用資策會研究論文高達8成，若高不處理就會走法律途徑，也一改之前「學術用途無授權問題」的說法。對此台北市長參選人黃珊珊也幫高虹安緩頰，強調過去資策會的說法已經很明確了，現在突然間又改口，「我想台灣的人民都不是傻瓜，這不是政治黑手這是什麼？這不是國家機器這是什麼？」
黃珊珊今（6）日上午接受媒體訪問時，被問到高虹安論文爭議，資策會的說法從原本「學術用途無授權問題」改口表示「抄襲高達八成不排除提告」，黃珊珊表示這件事情跟慈濟事件一樣，前面講的話跟後面講的話不一樣，中間就會有一些黑手伸進去，「資策會講的話已經很確定很明確，然後現在突然間質詢時又變了，我想台灣的人民都不是傻瓜，這不是政治黑手這是什麼？這不是國家機器這是什麼？」
「所以答案就是，用各種方式去做人格毀滅式的選戰攻擊，是一個執政黨應該做的事嗎？」黃珊珊說，這個論文事件事實已經非常清楚，連指導教授還有之前資策會的說法，一年多來都是一致的，突然今天變得不一樣，「我相信百姓也能看得出來，誰把黑手伸了進去。」
現場記者則詢問，有綠營側翼粉絲專頁造謠高虹安高中讀北一女是靠特權，卻遭揭露粉專的經營者是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的哥哥？對此黃珊珊則直言「這就是做壞事凡走過必留下痕跡」。
「我自己也唸北一女，北一女要特權關說，我覺得這件事情幾乎是不可能的，因為就算進得去，大概也沒有辦法取得很好的成績。」黃珊珊說，民進黨只能用捏造的訊息去進行人身攻擊的時候，對於高虹安來說他只會越來越強大，「我還是強調，在新竹市目前為止最好的人選就是高虹安。」黃珊珊強調，民進黨幾乎是傾全黨之力攻擊高虹安，但相信民眾會還她一個公道。