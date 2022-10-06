周年慶開跑！吳昕陽打氣迎賓感謝 首日6店業績上看15億
一向被視為是百貨景氣指標的新光三越南西店周年慶今（6）日登場，一早大門口就湧入滿滿人潮，據了解開店前外面排隊人龍就已經有近千人。南西店看好買氣，預估今日單日業績目標將達5億元，年增8%，首日6店業績估達15億元。而新光三越總經理吳昕陽也到場向品牌商加油打氣，同時首度親自站在門口迎賓，他指出，雖然國際局勢有點動盪，但台灣相對穩定，觀察來客數也回到2019年疫情前的水準，周慶檔期業績可能會超乎預期。
新光三越總經理吳昕陽今日指出，觀察近期消費，其實已經回到過去的生活，很感動！看客人也都出門消費了，這都要感謝員工、廠商與消費者跟新光三越一起度過疫情，而親自迎賓也是希望面對面的接觸消費者感謝，自己抱著感恩的心迎接客人，而這也是新光三越周慶的重要儀式。
針對景氣，吳昕陽表示就順順的走，現在買氣逐漸回到疫情前的水準，感覺明年也不會差，雖然國際有點動盪但台灣相對還算穩定，來客數也回到2019年的水準， 感覺檔期業績目標應該會超乎預期，而全年業績目標設定830億，在買氣回溫加持下，有機會超過。
新光三越表示，下半年買氣不錯，預購週時，彩妝與化妝品就成長2成，其中彩妝、頂級保養品跟香氛大賣，另外因應解封話題，休閒商品也大爆發，至於大家電同樣持續成長，基本的洗碗機、洗衣機、烘衣機、掃地機器人買氣都不錯，而社交活動越來越多，服飾類也是這次周年慶動能之一。
新光三越南西店周年慶登場，今日一早大門口就湧入滿滿人潮，據了解開店前外面排隊人龍就已經有近千人。而這次滿35萬就送Apple Watch、GoPro或LG 閨蜜機，總計限量13台，開店40分鐘就換光光，顯見大手筆消費的大有人在。南西店看好買氣，預估今日單日業績目標將達5億元，年增8%，而新光三越全台首日6店業績估將達15億元。