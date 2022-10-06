配合境管措施　花蓮移民署貼心服務申請民眾

中央流行疫情指揮中心自本（111）年9月29日起調整邊境管制措施，考量人道與家庭團聚、陸資在台企業營運管理等需求，陸港澳籍人士可依規定申請入境。特別是開放陸港澳籍人士可來台探親及奔喪等，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站近日受理申請大陸地區親屬來台探親之案件量激增，特別增加志工人力並加開櫃檯服務蒞站申請之民眾，避免民眾久候，造成民怨，貼心服務獲民眾好評。
近2年餘，因新冠肺炎疫情實施境管措施，造成在台民眾之大陸親人無法來台探親；而大陸之「清零」政策，亦造成國人不敢返鄉探視親人，只能仰賴網路視訊一解相思之苦。自9月22日大陸委員會發布新聞宣布自9月29日起開放陸港澳籍人士可來台探親，花蓮縣服務站即接獲許多洽詢申請入境相關規定的電話，服務人員親切詳細解說，讓民眾能充分備妥文件再申請，避免缺漏文件，舟車往返之苦。來自大陸湖南省的新住民陳女士因疫情已3年未返鄉探視父、母親，數月前因罹患癌症，經治療後身體極虛弱，特別想念大陸的親人，適逢開放大陸親人來台探親政策，她拔得頭籌第一個至花蓮縣服務站申請，當取得母親及妹妹的入台取可證，感動得流下淚來，感謝政府看見人民的需要。
花蓮縣服務站提醒民眾，如需申請案件可先至內政部移民署官網查詢送件須知及填寫申請書表；有任何問題均可電洽（代表號：03-8329700）該站，將有專人提供詳細且專業的說明。另外，如大陸地區申請人持有未使用之單次入出境許可證，且原證之入境有效期限為109年1月22日（含）之後者，於重新辦理同一事由之單次入出境許可證時，得免收規費1次。
該站主任胡朝仁指出，未來將根據國內外疫情、兩岸互動情勢的最新發展，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施。如欲了解最新境管措施可至內政部移民署全球資訊網「境管防疫專區」查詢。另外，特別提醒外來人口，邊境逐步開放，為防範非洲豬瘟等境外重大動物傳染病入侵我國，入境時切勿攜帶或以快遞及郵包寄送含肉食品及其他動物產品，最高將處以新台幣100萬元罰鍰，如罰鍰無法當場繳清者，移民署將拒絕入境。希望外來人口亦能為防堵非洲豬瘟盡一份心力，守護台灣好豬。