控侯友宜陣營「不實資訊」抹黑林佳龍　律師揭嚴重下場

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李晏榕說，提到APP就不免讓人想起侯市府曾為了活動花5千多萬發行「新北幣」（NewTaiPAY），結果活動一結束，不少市場攤商表示幾乎沒有民眾再使用新北幣，侯市府宣稱有5千家業者合作，結果至今實際合作的店家只剩幾十家，先前遭到議員在市議會打臉，新北市政府連局處長自己都沒有人表示用過新北幣，顯見藍營議員打臉別人之前，一個不小心迴力鏢又打回自己臉上，侯市府才是真正的大撒幣、烏龍政策。
李晏榕說，林佳龍在交通部長任內推動科技產業會報，積極支持台灣包含電動巴士及智慧交通相關產業，成果斐然，獲得國內科技大廠高度肯定。反觀侯友宜在新北市主政4年，不但沒有為新北產業創造產值，還因都更沒有配套，讓配合政府計畫的業者，必須自力更生，辛苦另起爐灶。
李晏榕表示，侯友宜4年有超過7000億的預算，但完全看不到相關重大建設，究竟錢用到哪裡，也請侯陣營拿出政績清單，不要再混水摸魚。李晏榕說，這場選戰，侯陣營母雞只會跳針好好做事，小雞只會亂槍打鳥，人民都看得很清楚，一個城市有這樣的領導人，已經是人民的不幸。
針對侯友宜陣營重提海水採礦MOU一事，李晏榕表示，侯友宜陣營持續拿不出政績與政見來說服市民，盡拿一些莫名其妙的事件出來浪費版面，所謂海水採礦MOU，僅是一個合作意向，並沒有任何法律拘束力，當時也已立即表達資訊掌握不夠充分，應該檢討改進，除了並未讓政府花費一毛錢也並未造成任何損失之外，從頭到尾也沒具體提供任何協助。
李晏榕說，侯陣營有空回顧林佳龍4年前的一樁舊事，不如好好花時間檢視自己執政了12年以來29分之3區的政績還有沒有補充的空間。她也強調，政治人物說話要負責任，侯陣營不好好做功課，自己提不出政見，反而在明知道自己所說的事情是不實的情況下，還空言指控他人抄襲及撒幣，這樣的行為可能構成散播不實訊息、妨害他人名譽的誹謗罪，奉勸侯陣營召開記者會就應該提出具體事實說話，而不是胡言亂語、把黑的說成白的，否則不排除進一步採取法律行動。