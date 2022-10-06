臉書洗版救星！「動態消息」可一鍵客製化 自定出現頻率
即日起 Meta 將在 Facebook 上推出更符合客製化需求的新功能「動態消息偏好設定」，可由此功能減少不喜歡的訊息出現，只要在貼文下方選擇「顯示更多」或「顯示較少」即可掌握相關動態消息出現，讓用戶能夠自行選擇家人與朋友、社團及粉絲專頁與公眾人物發佈內容出現的頻率。
Facebook 的動態牆上除了有自己好友的訊息之外，Facebook 還會推薦各種內容，但其實有對用戶來說頗為困擾，甚至出現眾多不相干的內容洗版動態。有鑑於此，Facebook將把動態消息的決定權回歸到用戶身上，將在 Facebook 上推出更符合客製化需求的新功能「動態消息偏好設定」，讓大家可自訂 Facebook 動態消息顯示的內容。
大家可以在朋友及追蹤社團的貼文，或是 Facebook 推薦的內容及廣告上點擊「顯示更多」或「顯示較少」的選項，「顯示更多」將增加該篇貼文及相關內容的排名分數，反之，「顯示較少」將降低內容的排名分數，提供更多方法將直接回饋的意見融入動態消息的排序中，AI 系統將更智慧化，且反應更加迅速。後續 Facebook 將定期顯示相關內容，蒐集大家對於內容的偏好。
除此之外，也可在廣告、朋友及追蹤社團貼文中，透過點擊貼文右上方的三個圓點，便會出現「顯示更多」及「顯示較少」選項主動回饋。在未來幾週，也將於 Reels 中測試此項功能。讓大家能夠自行選擇家人與朋友、社團及粉絲專頁與公眾人物發佈內容出現的頻率，透過動態消息偏好中的排名選項進行設定，包含「暫停追蹤」、「取消追蹤」、「重新追蹤」等功能。