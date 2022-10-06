「北一女神」蔡瑞雪參戰外景　耍撩男花招告白製作人

節目《飢餓遊戲》本週日（9）日起連續2集推出特別企劃「流連忘返的飢餓夏季之旅」，與昔日爭到你死我活的殘酷賽制不同，本集製單調整內容，由5位主持人推薦自己喜歡的台中景點，帶著節目來賓李懿、馬丁、周定緯，以及首登《飢餓》、第一次參與外景節目的「北一女神」蔡瑞雪一同出遊，但出發前王仁甫卻提醒蔡瑞雪：「我只能說妳這是小白兔誤入叢林。」
首站，一行人抵達台中的麗寶樂園，體驗全台唯一斷軌式雲霄飛車「搶救地心」，由於遊樂設施看起來實在太「刺激」，孫協志藉機跟製單協商，坐地起價要求獎金加倍。蔡黃汝與蔡瑞雪雖然一開始自告奮勇坐上設施，但當設施啟動後就開始後悔，蔡瑞雪在爬坡之時不斷尖叫喊著:「我不要玩了，救命啊！」蔡黃汝則是全程不敢睜開眼睛，緊張到「花」容失色。
有一關眾人來到模型工廠，蔡黃汝一看到蝙蝠俠的模型就目不轉睛，相當喜歡，還直接掏腰包買下來，當蔡黃汝提著蝙蝠俠模型上車，王仁甫就起鬨：「那拿到這個禮物的男生應該很開心啊！」暗指該模型是蔡黃汝要送給「好朋友」的禮物，孫協志則表示，這種時候要用釣魚式問法：「原來他也喜歡。」哥哥們不斷起鬨，讓蔡黃汝害羞大喊：「真的很討厭你們這群臭男生。」晚餐時間，眾人來到台中知名燒肉店，藝人為了吃極盡討好製作人，像是蔡瑞雪就說:「你知道為什麼我只吃魚頭跟魚尾嗎？因為我把魚身（餘生）都留給你。」讓製作人一聽心花開，立刻准許她吃。