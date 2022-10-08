「紅色月亮」空中高掛！網愣：世界末日來了 背後成因曝
遙遠神秘的天象每日都在改變，由於對廣大無邊的宇宙不夠瞭解，因此每當有流星、日食、月食等特數情況發生時，人們總是感到特別新奇，不過你曾在天空中看過「紅色月亮」嗎？日前有民眾在抬頭時驚見紅月亮，引起許多網友討論，專家指出，此現象並非月球變成紅色，而是大氣中塵埃、水氣較多導致，雖然是很特殊的狀況，但並不用將其衍生至世界末日、災難將至的前兆。
一名網友日前在PTT八卦版分享一張照片，圖中可見，站在馬路邊的他隔著圍牆往遠方的天空望去，卻發現掛在空中的半個月亮竟然是紅色的，由於自己過去從未遇過如此場景，原PO詫異地表示：「要世界末日了嗎？為什麼我這邊月亮是紅色的」，並透露自己是在桃園龍潭拍下這張照片，好奇網友們反應。
貼文一出掀起熱議，許多網友起哄留言「好像是天空在吐舌頭」、「血月感覺不是好兆頭，祈求世界和平」、「921那陣子好像也有紅月」、「還以為紅月只會發生在滿月的時候」，此外也有部分網友也在留言區貼上自己近日拍攝到的紅月亮，視覺上頗為吸睛。
對此，台北市立天文館副研究員吳志剛指出，因為大氣層會散射藍光，所以當大氣中塵埃、水氣較多，或月亮比較接近地平線時，藍光就會被散射，月亮自然就會呈現偏紅的樣貌，一般來說，若當天月亮並非很貼近地平線，那紅月亮的成因大概就是「空氣品質欠佳」所造成，科學上是非常自然的情況。