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勞動基金8個月慘虧3204億　國民黨團酸：蘇貞昌牛皮吹破

▲民國111年勞動基金前8個月慘虧3204億，國民黨團今開記者會酸蘇貞昌牛皮被吹破，還幫每位勞工虧損1.7萬元。（圖／國民黨提供）
▲民國111年勞動基金前8個月慘虧3204億，國民黨團今開記者會酸蘇貞昌牛皮被吹破，還幫每位勞工虧損1.7萬元。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-06 13:54:42

受新冠肺炎、地緣政治與通貨膨脹多重因素影響，勞動基金運用局日前公布勞動基金最新績效，統計民國111年1月至8月底止，已虧損3204.6億元。對此，立法院國民黨團今（6）日開記者會表示，行政院今年5月透過官方LINE帳號，宣傳政府妥善運用勞動基金，稱今年1月至3月獲利210多億元，甚至附上「政府剛剛幫你賺了1萬元」的圖片大內宣，行政院長蘇貞昌牛皮被吹破，還幫每位勞工虧損1.7萬元。

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國民黨團今開「蘇貞昌牛皮吹破，政府剛剛幫你虧了1.7萬元」記者會，國民黨團總召曾銘宗指出，勞動基金前8個月大虧3204億元，報酬率為負6.28%，是否有人為操作不當的情形發生，甚至在股市17000至18000點時，利用勞動基金進行護盤，國民黨團要求勞動部，必須對有沒有利用勞動基金進行護盤做出說明？此攸關近1千萬勞工權益，股市大跌造成虧損，更讓勞保基金更早破產。

曾銘宗指出，據勞動部預估，今年勞保基金7473億元、明年剩6873億元、113年剩下5819億元、114年剩下4657億元，「到了117年會正式破產」；近期股市大跌，更加速勞保基金提前破產。曾銘宗還說，蔡政府於全國年金改革會議中宣示，軍公教勞將一起改革，結果只改革軍公教，攸關1千萬勞工的權益，迄今仍無動靜。

國民黨團要求蔡政府，勞動基金是勞工的保命錢，不可用來股市護盤，國民黨團會要求審計部，在查核相關政府基金時，看看政府有無拿勞動基金去護盤，倘若有投入股市護盤，造成虧損，國民黨團會追求相關人員財務責任。同時在每年2兆7千億元年度總預算中，撥補1000億元，維護勞工基本權益。

國民黨團副書記長謝衣鳯說，目前我國勞退基金虧損達歷年新高，據勞退新制收益率，2008年遇全球金融海嘯，美國發生雷曼兄弟事件，勞退新制收益率為負0.65%。2011年發生歐債危機，勞退新制收益率負3.95%。2015年勞退新制收益率為負0.09%、2018為負2.07%，今年統計到8月為止，勞退新制收益率為負6.28%，超越當年雷曼兄弟事件，引發的全球金融海嘯負成長。

謝衣鳯也說，勞退新制退休基金為負6.28%，舊制勞退基金為負7.44%，整體勞退基金收益率為負6.52%，細分勞動基金運用局所管理的基金中，勞工保險基金為負6.49%、國保為負5.69%，不在管理權限的退撫基金為負5.52%，我國主要基金今年收益率，全部嚴重下滑。

謝衣鳯進一步指出，勞退新制到了今年8月底，累計虧損了2092億元，以新制勞退個人帳戶1225萬人來計算，每位勞工平均虧損1.7萬元，並非行政院大內宣的賺了1萬元。她呼籲行政院，全球經濟持續趨緩之際，如何保障勞退收益，不要成為勞工心中最痛的傷口，一旦連退休金都不保，勞工能如何安居樂業？

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