iPhone 14 Plus明日開賣！遠傳「老客戶加碼」：千元折扣
壓軸的iPhone 14 Plus即將於明(7)日正式開賣，搭載6.7吋大螢幕，加上標榜歷年最優異電池續航力，堪稱最輕巧大螢幕手機，遠傳電信同步推出多元優惠方案，辦門號、買空機都划算，包含舊換新最高現折31,000元，購買iPhone 14 /14 Plus空機，享千元配件購物金優惠，老客戶再加碼千元折扣，現賺2,000元。
iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max上月開賣引發熱烈迴響，iPhone 14 Plus明起也壓軸登場，iPhone 14全系列通通到齊！iPhone 14 Plus擁有6.7吋超Retina XDR大螢幕，拍照效果也大幅升級，並搭載全新車禍偵測功能等，加上電池容量大、待機時間長，對於喜愛大螢幕手機又有電力焦慮果粉不可錯過。
遠傳針對iPhone 14 Plus推出多元優惠方案，包含舊換新加碼折1,000元，連同舊機回收金，最高可現折31,000元，如搭配入手頂規iPhone 14 Plus 512GB，並同時申辦遠傳5G 月付999元方案，簽約36個月，專案價30,800元的iPhone 14 Plus 512GB就能 0元帶回家！
遠傳為提升用戶網路體驗，於9/16調升5G 599方案超量降速網速，由5Mbps調升至12Mbps，玩遊戲跟看影片都能順暢使用超有感。遠傳還祭出老客戶續約最高可折5000元、信用卡購機分期０利率、遠傳friDay聯名卡2%回饋無上限、iCloud+ 50GB 免費三個月、最高送HOMEE 合宜家居2萬成家購物金等優惠，同時加購Apple Watch 還能現折500元。
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