《原子少年》小孩爆感情醜聞！前輩不忍連開6砲：要自重
《原子少年》出道的冠軍「天王星」成員小孩（何世華），5日遭到一名網美控訴酒後亂性，更對她做出不當行為等，網美更在IG公開2人對話和錄音檔，儘管小孩已經發文道歉，仍無法避免外界撻伐，形象徹底毀滅。對此，曾替許多明星指導演技的演藝圈前輩「金老師」金勤也罕見發文開砲。
金勤在IG上針對《原子少年》成員發生感情醜聞事件，一連PO出6張黑底白字圖質問：「為什麼不是男生戴保險套，而是要女生吃事後避孕藥？」、「是為了合理化自己的粗暴行為，並合理化接下來要得逞的私慾，所以才答應交往嗎？」、「是什麼原因讓你突然覺得不能交往了，是不是覺得時候到了，差不多想甩掉這個阻礙事業，阻礙自由的拖油瓶了，所以搞消失、覺得還是分手好了？」、「發生親密關係的時候，怎麼沒想到事業，怎麼沒想到自由，怎麼沒覺得自己沒時間認真交往？」、「真正的負責任，不是為了彌補粗暴行為，而草率同意交往，真正的負責任，難道不是交往後，認真愛對方、疼惜對方嗎？」、「真的喜歡對方，真的想負責任，真的疼愛女生，再忙都有時間陪伴對方，不然那些比你紅比你忙的藝人，怎麼做到的？」
隨後，金勤也引用演藝圈大姊張小燕的箴言，「你要重視你的職業，你要做一個被人家尊重的藝人，你要受人尊重，其實你就要自重。」似乎是藉由此事件，來提醒其他演藝圈後輩。
此外，也有粉絲翻出《原子少年》剛成團時，導師Ella給予的忠告，「不要忘本，記得要愛惜自己的羽毛。」如今，小孩卻發生感情醜聞，也讓大家感到可惜，「本來是粉轉路人了，看來Ella說的愛惜羽毛，不見得人人做得到」、「難怪Ella老師叮嚀要愛惜自己的羽毛，真的可惜了」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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