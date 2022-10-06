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台灣循環經濟週12日開跑　5部會排除產業障礙助減碳

▲2022台灣循環經濟週12日開跑，經濟部、環保署等5部會今（6）日召開「2022台灣循環經濟週跨部會記者會」。（圖／經濟部提供）
▲2022台灣循環經濟週12日開跑，經濟部、環保署等5部會今（6）日召開「2022台灣循環經濟週跨部會記者會」。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-06 14:43:22

2022台灣循環經濟週將於12日開跑，以循環動靜整合、實踐淨零永續作為2大主題，引領產業建構全循環系統。經濟部、環保署等5部會今（6）日召開「2022台灣循環經濟週跨部會記者會」，經濟部次長曾文生致詞時指出，循環經濟自2016年起推動多年，持續排除循環經濟產業中的障礙，並跨部會磨合，使循環經濟成為台灣減碳的不可或缺的助力。

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「2022台灣循環經濟週」橫跨10月至11月，經濟部、環保署、農委會、內政部、工程會今召開「2022台灣循環經濟週跨部會記者會」，共同揭開循環經濟週序幕，以循環動靜整合、實踐淨零永續為主題，解鎖循環體系環節，引領產業建構全循環系統。

記者會展現三大成果亮點，首先包括由經濟部循環材料驗證與媒合平台計畫所驗證媒合的抗車轍瀝青混凝土，每日承重數百噸之卡車，鋪設2年仍堅若磐石。

第二，環保署推廣永續消費循環採購，由國內專業維修廠商百事益國際賦予舊3C產品新價值，延長產品使用壽命。第三為農委會輔導低碳無毒的生質能木質顆粒，將農林剩餘資源加工製成無毒低碳木質顆粒，解決農民去化困擾，創千萬經濟價值。

曾文生於致詞表示，自2016年總統蔡英文就任後提出「循環經濟」的概念，到後來納入「5+2產業創新」項目，演變至今，已是各行各業都在努力推動的項目。

曾文生指出，循環經濟「經脈氣血」要通，除了要讓廠商間建立起聯繫，以得知哪些下腳料可當誰的產品或原材料，政府還需合理監管與規範下腳料及廢棄物。

他進一步說明後續循環經濟推動的工作重點，是找出廠商發展時的痛點，並跨部會進行磨合，「排除循環障礙，讓經濟氣血更順，使得循環經濟成為台灣減碳的不可或缺的助力。」

經濟部提到，2022台灣循環經濟週以循環經濟邁向淨零碳排，持續發揮台灣產業應變韌性，以創新研發為基礎，產業動靜整合為方向，為台灣打造永續環保、循環再生的生態圈，讓台灣產業在淨零賽局中拔得頭籌，為下一代打造一個零廢棄與零排放的循環台灣。

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