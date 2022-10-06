健身妹「爆乳運動內衣」玩震動機！網狂重播 本尊是老師
南韓正妹瑜伽老師「WONY（워니）」，擁有有天使臉孔、惡魔般的火辣身材，常常在IG上分享瑜伽體態、健身影片，IG超過20萬人追蹤，人氣相當旺。時常在社群媒體上分享美照的她，今（6）日也在IG上傳「只穿內衣」運動的「震動短片」，影片一出，讓網友鼻血狂噴。
WONY今天在IG上傳一段影片，只見她上身穿著淡粉紫色的低胸爆乳運動內衣，下身穿著乾燥玫瑰粉色的瑜伽貼腿褲，神情專注的看著前方，一邊吃著綠色長條狀包裝的食品。她整個人站在一台機器上，並將震動腰帶套在腰部「不斷震動」，性感指數爆表。
豐滿雙峰、蜜桃臀不斷晃動，再加上「由上往下」的養眼角度，讓人看了超害羞。影片一出，網友狂重播，紛紛留言，「搖晃的太性感了」、「你好漂亮又可愛」、「超漂亮」、「暈」、「震到暈」。
事實上，她上個月才在IG發出一張「不用手喝可樂」的辣照，只見她身穿白底紅肩帶的「可口可樂低胸小背心」，傲人上圍也一覽無遺，下身則穿一件白色小短褲。她接著把可樂放在胸部上，剛好卡在事業線上，她也在文內表示「挑戰自己，不用手喝可樂」，震撼畫面也讓大批網友暴動，「太辣了」、「想喝可樂啦」、「日本粉絲在這裡，我來了」、「太猛」、「超致命」、「我訂閱YouTube啦」。（編輯：郭佩蓉）