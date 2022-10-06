國慶連假出遊注意　高公局公布預測壅塞路段

依據中央氣象局預報顯示，國慶日連假受東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼，有局部短暫陣雨，另連假前1日及第1日宜花地區易有豪大雨，高速公路局提醒用路人遇天候不良時，應小心駕駛、注意行車安全並保持適當安全間距。另依觀光局今（6）日公布資料，連假期間宜花東地區平均訂房率達6成以上，預估國5尖峰時段將湧現旅遊車潮，建請搭乘公共運輸前往，若自行開車民眾亦請多加利用高公局每日國道路況預報資訊，避開國道壅塞路段及時段。
高公局根據歷次國慶日連假交通特性，透過大數據分析，預測國慶日連假前一日及3天連假重點壅塞路段及時段，彙整每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考；國5南向南港系統至頭城路段，國慶日連假前一日（7）上午9時起即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時；另自連假首日（8）5時起將出現車多至16時始紓解，高公局建議往國5南向用路人，於連假首日5時前或17時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。
另為因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃於國1平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林入口匝道採時段性分日分向封閉措施，請民眾多加留意改道。
最後，高公局提醒，本次國慶日連假為非民俗性3天假期，研判一日旅遊旅次將明顯增加，假期間尖峰時段車流較集中，爰建議民眾行車前可利用1968 App查詢國道即時路況，以避開壅塞路段及時段。高公局預祝大家國慶日連假愉快、行車平安。