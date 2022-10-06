柯文哲、陳時中隔空交火 黃珊珊：防疫從來不是誰的功勞
民進黨台北市長參選人陳時中日前曾經自評「防疫85分、採購疫苗90分」的說法，讓台北市長柯文哲怒批「去死吧」，不過陳時中也不甘示弱，反擊「不需要這樣沒口德」，不過柯文哲持續反擊，批評陳時中「你都沒醫德了還好意思說別人沒口德？」雙方持續隔空交火。對此台北市長參選人黃珊珊今天則表示，防疫的成就是全台灣人民的，不是某個人個人的功勞，並批評陳時中「真的是自我感覺良好」。
黃珊珊表示，防疫的成就是全台灣人民的，不是某個人個人的功勞，陳時中真的是自我感覺良好。「我昨天看到網友講了一句話還不錯，就是他的口罩20分，快篩劑20分，疫苗20分，我負責這句話也20分，加起來剛好80分，滿分可能是1000分吧。」
黃珊珊強調，防疫的工作本來就是大家一起要各自努力的，不需要特別去互相指責。但是事實就是事實，做得好不好人民自有公斷，但往自己的臉上貼金真的是大可不必，而且人民並沒有忘記去年到今年所發生的事情。
而針對國境即將解封，台灣是否迎來另一波疫情高峰？黃珊珊也表達擔憂，表示從國外入境的人，如果在自主管理期間於一般旅館確診，「他是要回到一般旅館，還是要去醫院，還是要去集中檢疫所，還是有防疫旅館？」黃珊珊說，由於防疫旅館即將退場，對於確診者的照料將會是很大的問題。
「所以我常常說，中央政府一道命令，地方政府就是自主應變。」黃珊珊說，要是防疫旅館退場，接下來這個問題才是大問題，到現在為止好像也沒有具體的配套，「一般民眾可能搞不清楚，但你要知道一道命令下來，地方是會人仰馬翻的。」