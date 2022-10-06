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前後市長候選人合體！替陳時中站台？姚文智：隨時等吩咐

▲陳時中低調赴西門町戲院，觀賞姚文智出品的首部電影《流麻溝十五號》。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.06）
▲陳時中低調赴西門町戲院，觀賞姚文智出品的首部電影《流麻溝十五號》。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.06）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-06 15:33:33

前民進黨立委姚文智2018年參選台北市長落敗後，兌現承諾退出政壇，當起了電影人，其出品的首部電影《流麻溝十五號》以白色恐怖女性政治受難者為主角，訴說台灣民主歷程，給予社會極大反思。《流麻溝十五號》今（6）日於西門町的戲院舉行試映，民進黨台北市長參選人陳時中也到場觀影，會後，「前後任民進黨台北市長參選人」姚文智與陳時中連袂步出會場，一同接受媒體訪問。

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▲陳時中觀看完電影後，與姚文智一同受訪表示，（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.06）
▲陳時中觀看完電影後，與姚文智一同受訪表示，如果沒有辦法做建立者，也不要做破壞者，因為台灣民主跨過了太多血淚。（圖／記者黃宣尹攝，2022.10.06）
陳時中表示，這是非常感人的電影，剛剛看完一度考慮要不要跟記者對話，因為很怕忍不住流下淚。

陳時中表示，這個故事讓大家知道，台灣民主一點也不廉價，是靠著大家努力才有今天，今天自己正在面臨民主選舉，「我們如果沒有辦法做建立者，也不要做破壞者，因為台灣民主跨過了太多血淚」。 

陳時中也說，姚文智出品了這樣一部好電影，相信姚內心很得意，「我也替他感到驕傲」，讓更多人探討這問題、瞭解這問題，這對台灣民主深化有幫助。

由於姚文智過去競選主軸是「Taiwan Taipei」，與提出「抗共保台」的陳時中同樣聚焦國家首都定位，外界好奇陳時中是否有持續向姚文智請益，姚過去提出的skyline計畫、松山機場遷移變成公園等是否會納入政見？

陳時中表示，進行市政討論時，最早請教的「老師」就是姚文智，以前在行政院，「他在新聞局，我在衛生署，我們都坐在旁邊，聊到很多，我們非常好」。

記者也問及姚文智，怎麼看陳時中近來的政見與競選策略，姚表示，陳的政見跟策略「我覺得都非常好」，重點是任何好的政策跟理想，希望大家支持，進而能夠當選，就像這部電影一樣，「對我來說是使命，我覺得我們30多年來早就應該要拍的電影，希望這第一部電影，可以跟阿中一樣雙雙當選」。

至於是否會公開幫陳時中站台？姚文智表示，「阿中有任何需要，隨時吩咐」，陳時中也說，「我跟姚文智自然就好，就如同電影講的，有民主真諦，才會有選舉成功」。

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