前後市長候選人合體！替陳時中站台？姚文智：隨時等吩咐

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陳時中表示，這個故事讓大家知道，台灣民主一點也不廉價，是靠著大家努力才有今天，今天自己正在面臨民主選舉，「我們如果沒有辦法做建立者，也不要做破壞者，因為台灣民主跨過了太多血淚」。
陳時中也說，姚文智出品了這樣一部好電影，相信姚內心很得意，「我也替他感到驕傲」，讓更多人探討這問題、瞭解這問題，這對台灣民主深化有幫助。
由於姚文智過去競選主軸是「Taiwan Taipei」，與提出「抗共保台」的陳時中同樣聚焦國家首都定位，外界好奇陳時中是否有持續向姚文智請益，姚過去提出的skyline計畫、松山機場遷移變成公園等是否會納入政見？
陳時中表示，進行市政討論時，最早請教的「老師」就是姚文智，以前在行政院，「他在新聞局，我在衛生署，我們都坐在旁邊，聊到很多，我們非常好」。
記者也問及姚文智，怎麼看陳時中近來的政見與競選策略，姚表示，陳的政見跟策略「我覺得都非常好」，重點是任何好的政策跟理想，希望大家支持，進而能夠當選，就像這部電影一樣，「對我來說是使命，我覺得我們30多年來早就應該要拍的電影，希望這第一部電影，可以跟阿中一樣雙雙當選」。
至於是否會公開幫陳時中站台？姚文智表示，「阿中有任何需要，隨時吩咐」，陳時中也說，「我跟姚文智自然就好，就如同電影講的，有民主真諦，才會有選舉成功」。