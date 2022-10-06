勿因不適而放棄 肺癌治療搭配中醫調理大幅減輕副作用

35 歲女性因咳嗽多年，檢查發現雙側肺癌已第 4 期，血液腫腫科主治醫師建議標靶治療並搭配低劑量化療，但患者想在接受常規腫瘤治療前先以中藥調理，由於其就診時除了咳嗽之外，還有明顯的消化能力不佳和倦怠氣虛狀況，中醫開立四君子湯搭配理氣除痰化瘀清熱的處方，並搭配針灸調節，後續使用小柴胡湯加黃連解毒湯改善服用標靶藥後的發燒，目前腫瘤在常規治療以及中醫輔助下控制穩定。

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奇美醫學中心中醫部婦兒科主任王瑜婷表示，現行肺癌常見的治療方式包含手術、化療、放療、標靶及免疫治療，肺癌治療過程常見副作用如噁心、嘔吐、食慾不振，或者白血球下降、貧血、血小板下降、肝腎功能異常等，也有可能出現掉髮、口腔潰瘍、疲倦、甚至發燒等現象。放射治療副作用短期可見局部皮膚發紅、疲倦，長時間則可能因肺部發炎或纖維化導致咳、喘甚至呼吸困難。而較新的免疫療法副作用相對化療少但仍可能發生，包括：倦怠、紅疹、腹瀉、輕微發燒，或者身體系統的發炎反應如：肝炎、腸胃炎、間質性肺炎等。多數的腫瘤治療副作用，可藉由藥物調整、止吐藥的使用、營養調整與補充、運動復健的介入、以及生活型態調整等方式改善，但當以上方式對部分病人效果不佳時，若搭配中醫的針藥治療，有機會能緩解症狀甚至增強治療效果。

王瑜婷指出，中醫門診常見的癌症病人約莫可分為 4 類， 1. 剛確診肺癌但因害怕治療副作用想尋求其他治療方法，這類病友來診時常伴有多思慮、失眠的問題，中醫診治會視情況給予疏肝解鬱安心神的處方。 2. 剛確診肺癌正在等待治療，

這類病人由於擔心在等待治療期間腫瘤繼續惡化，中醫會先給予理氣消痰濕化瘀清熱解毒為主之處方。 3. 已接受一段時間或完成治療，腫瘤治療穩定者，中醫在處理這類的病友會根據主訴症狀、病人整體表現、治療階段、腫瘤分期等採取比例不同之清熱、化瘀、消痰、除濕、補氣、補陽、滋陰或養血等複合方法，視病況以扶正或祛邪為主。 4. 歷經各種治療後反應不佳，想再嘗試其他方法繼續努力的病友，這類病友來就診時氣血陰陽大多已虧虛，且伴有較嚴重的氣滯、血瘀痰濕停滯，此時中醫重點會放在顧護正氣，當正氣較復時再加強祛邪，並給予精神支持。