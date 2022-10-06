乳癌治療一定要切除乳房？「早期術前輔助治療」有利保留兼顧治療！

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乳癌位居女性號發癌症之首，籲2年1次乳房X光攝影檢查！
台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，乳癌即便位居女性號發癌症之首、又為十大癌症死亡率第四名，但隨醫療進步，經適當治療，5年存活率第零期已可達97.7%、第一期95.7%，整體存活率高達90%。呼籲女性除了多觀察自身乳房狀況，也應定期檢查，癌友更應積極面對、妥善治療。
國健署提供45-69歲女性，以及40-44歲有家族史的女性，每2年1次乳房X光攝影檢查。檢查後即便確診也別太過灰心，目前乳癌治療精準且多元，也不再只有切除乳房一途，有機會保留乳房、維持良好生活。
乳癌治療一定要切除乳房？「早期術前輔助治療」有利兼顧！
治療方面，陳守棟理事長表示，現今「早期術前輔助治療」有別於以往「手術優先」觀念，對於腫瘤較大、具高風險淋巴轉移的患者，不僅有機會在術前縮小腫瘤、降低期別、增加手術安全距離、減少大範圍切除或免除淋巴廓清除，提升乳房保留機會及生活品質。另一方面，也可幫助提早得知藥物對腫瘤細胞的敏感性及有效性，有利於作為術後治療的依據，助提升五年存活率、降低復發率。除此之外，也有助於將無法以手術切除的腫瘤，轉變為可接受手術。
陳守棟理事長也再更進一步說明，針對已經現淋巴結轉移的患者，術前除了單種標靶藥物，也可再多施打一種標靶藥物，也就是所謂的「雙標靶治療」，有助提升後續手術「病理完全緩解」機會，也就是體內完全找不到癌細胞。
據國外8年大型臨床試驗研究，在復發人群當中，可降低約23%復發率或死亡風險。而對於早期乳癌淋巴結轉移的高風險患者，更能有效降低約28%復發率或死亡風險，對於預後有極大的幫助。
她擔心乳癌復發又想保留乳房，經早期術前輔助治療預後良好！
乳癌關懷月記者會現場，44歲的乳癌病友Tracy也分享，當時也在保留乳房和擔心復發兩者間相當焦慮煩惱，「有機會保留乳房」醫師這句話點醒了她，透過早期術前輔助治療、化療加上雙標靶治療下，3.1公分的腫瘤成功縮小至1.3公分，在乳房保留手術並積極完成標靶藥物療程下，目前預後相當良好。
乳房保留和乳癌治療都很重要，籲積極與醫師討論「早期術前輔助治療」！
台灣年輕病友協會理事長、乳癌社團「花漾女孩GOGOGO」創辦人潘怡伶表示，乳房對於女性而言具有相當重要的意義，乳癌從診斷到治療的每個階段，對患者心理都有很深的衝擊，但也不可因此而放棄治療，呼籲癌友積極與醫師討論「早期術前輔助治療」保留乳房的可能性，讓治療和保留乳房有機會同時兼顧。
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