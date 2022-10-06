黃宣和吳思賢為NB潮鞋吵到「友情破裂」　互爆兒時八卦

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小樂吳思賢則穿上機能工裝SDS系列尼龍排扣襯衫與縮口長褲，搭配NB Athletics棉質短袖上衣與SDS系列工裝背心，帥秀自己近期最喜歡的9060鞋款。直說和黃宣兩人因此在後台吵半天，互相爭搶誰能和大家介紹源自990經典輪廓、經前衛改造的9060鞋款。搶贏的小樂直說自己早就把該系列黑、灰、卡其、藍通通都包色；讓與吳思賢從十幾歲就認識到現在的黃宣，氣得直說New Balance「好看到友情破裂」。
夾在兩人中間的孫盛希，只好開玩笑說「他們兩人剛在後台也都很想要我的專輯」。今天以SDS系列飛行外套搭配口袋拼接圓領衛衣與工裝短裙的她，腳上的CT302女鞋是延續1970年代CT系列網球鞋款的復古現代詮釋。
被問到人生第一個擁有的New Balance，小樂吳思賢直說自己早在國中就購入990，「因為以前比較知道基本款」，後來才越懂越多，還嗆聲「我入手的就是賈伯斯愛穿的那款」。被問到才國中就這麼有購買實力？只好自曝都是「跪下來求爸爸」。黃宣聞言爆料說「他小時候成績很好，要什麼有什麼」；小樂只好回敬黃宣不念建中的原因：「是因為學校沒有女生」，令現場莞爾。
New Balance在信義威秀商圈開設全新「NB 1906 潮流形象店」，跨越跨越世代對於運動品牌的印象，當運動鍛練與日常穿搭界線逐漸模糊，結合出與時裝風格、流行文化、音樂熱潮相呼應的趨勢選品。獨家引進了來自New Balance上海設計中心（Shanghai Design studio， 簡稱SDS）所設計的中性機能感服飾 ，與位在東京的設計中心（Tokyo Design Studio， 簡稱TDS），專為亞太區的時裝趨勢量身打造的系列。在設計剪裁上，以運動服飾為基底融入時下熱夯的工裝風，並選用機能面料及實用細節，為大眾帶來嶄新有型的流行設計。「NB 1906 潮流形象店」店裝則以富有紋理的灰色木質牆面為整體主軸，呼應品牌經典色系，再以霧黑鋼材及原色木紋的高低層架區分各區系列，視覺中心的上方並以Logo LED燈條勾勒出俐落通透的主題廊道，增添現代感。
「NB 1906 潮流形象店」歡慶開幕於信義威秀中庭打造了 《NB 1906復刻潮》快閃基地，打造以用音樂創作的經典潮玩，如NB 1906潮流連拍節奏遊戲、復古飛鏢機及桌上手足球檯。即日起至10/16，只要参與現場互動並分享到個人社群平台，標記指定活動標籤，即可領取活動代幣一枚，除了限量主題冷飲外，還有機會獲得包括New Balance限量棒球帽、造型棉襪及NB 1906信義旗艦店專屬購物金等專屬大獎，（數量有限，贈完為止）。