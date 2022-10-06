2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

黃宣和吳思賢為NB潮鞋吵到「友情破裂」　互爆兒時八卦

▲New Balance繼台北101購物中心「NB GREY 形象總店」後，再於信義威秀商圈開設「NB 1906 潮流形象店」，找來新世代歌手黃宣、小樂吳思賢、孫盛希擔任開幕嘉賓。從小就認識的黃宣和小樂吳思賢，現場為NB潮鞋當場吵起來，稱讚New Balance「好看到友情破裂」，還互爆兒時八卦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲New Balance繼台北101購物中心「NB GREY 形象總店」後，再於信義威秀商圈開設「NB 1906 潮流形象店」，找來新世代歌手黃宣、小樂吳思賢、孫盛希擔任開幕嘉賓。從小就認識的黃宣和小樂吳思賢，現場為NB潮鞋當場吵起來，稱讚New Balance「好看到友情破裂」，還互爆兒時八卦。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-06 17:20:08

潮流夯牌New Balance繼台北101購物中心「NB GREY 形象總店」後，再於信義威秀商圈開設「NB 1906 潮流形象店」，找來新世代歌手黃宣、小樂吳思賢、孫盛希擔任開幕嘉賓。從小就認識的黃宣和小樂吳思賢，現場為爭奪和大家介紹鞋款的機會當場吵起來，大大稱讚New Balance鞋款「好看到友情破裂」，吳思賢還嗆聲自己早從「國中就入手賈伯斯愛穿的那款」還包色，黃宣則說自己第一次擁有的New Balance鞋款，可是愛穿到側邊都磨壞的程度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃宣以撞色造型絨毛外套搭配NB × Sebacuri插畫家系列棉質短袖上衣與透氣運動短褲，腳踩品牌與時裝品牌Aimé Leon Dore（ALD）聯名合作的BB650鞋款，得意地炫耀今天的心情和全身造型一樣活潑開朗。

小樂吳思賢則穿上機能工裝SDS系列尼龍排扣襯衫與縮口長褲，搭配NB Athletics棉質短袖上衣與SDS系列工裝背心，帥秀自己近期最喜歡的9060鞋款。直說和黃宣兩人因此在後台吵半天，互相爭搶誰能和大家介紹源自990經典輪廓、經前衛改造的9060鞋款。搶贏的小樂直說自己早就把該系列黑、灰、卡其、藍通通都包色；讓與吳思賢從十幾歲就認識到現在的黃宣，氣得直說New Balance「好看到友情破裂」。

夾在兩人中間的孫盛希，只好開玩笑說「他們兩人剛在後台也都很想要我的專輯」。今天以SDS系列飛行外套搭配口袋拼接圓領衛衣與工裝短裙的她，腳上的CT302女鞋是延續1970年代CT系列網球鞋款的復古現代詮釋。

被問到人生第一個擁有的New Balance，小樂吳思賢直說自己早在國中就購入990，「因為以前比較知道基本款」，後來才越懂越多，還嗆聲「我入手的就是賈伯斯愛穿的那款」。被問到才國中就這麼有購買實力？只好自曝都是「跪下來求爸爸」。黃宣聞言爆料說「他小時候成績很好，要什麼有什麼」；小樂只好回敬黃宣不念建中的原因：「是因為學校沒有女生」，令現場莞爾。

▲小樂聽到孫盛希說，小時候第一雙New Balance鞋款也是爸爸買的，霸氣大喊「下次我買給你」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲小樂聽到孫盛希說，小時候第一雙New Balance鞋款也是爸爸買的，霸氣大喊「下次我買給你」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲New Balance於信億威秀商圈開設嶄新店態「NB 1906 潮流形象店」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲New Balance於信億威秀商圈開設嶄新店態「NB 1906 潮流形象店」。（圖／記者蕭涵云攝）
New Balance在信義威秀商圈開設全新「NB 1906 潮流形象店」，跨越跨越世代對於運動品牌的印象，當運動鍛練與日常穿搭界線逐漸模糊，結合出與時裝風格、流行文化、音樂熱潮相呼應的趨勢選品。獨家引進了來自New Balance上海設計中心（Shanghai Design studio， 簡稱SDS）所設計的中性機能感服飾 ，與位在東京的設計中心（Tokyo Design Studio， 簡稱TDS），專為亞太區的時裝趨勢量身打造的系列。在設計剪裁上，以運動服飾為基底融入時下熱夯的工裝風，並選用機能面料及實用細節，為大眾帶來嶄新有型的流行設計。「NB 1906 潮流形象店」店裝則以富有紋理的灰色木質牆面為整體主軸，呼應品牌經典色系，再以霧黑鋼材及原色木紋的高低層架區分各區系列，視覺中心的上方並以Logo LED燈條勾勒出俐落通透的主題廊道，增添現代感。

「NB 1906 潮流形象店」歡慶開幕於信義威秀中庭打造了 《NB 1906復刻潮》快閃基地，打造以用音樂創作的經典潮玩，如NB 1906潮流連拍節奏遊戲、復古飛鏢機及桌上手足球檯。即日起至10/16，只要参與現場互動並分享到個人社群平台，標記指定活動標籤，即可領取活動代幣一枚，除了限量主題冷飲外，還有機會獲得包括New Balance限量棒球帽、造型棉襪及NB 1906信義旗艦店專屬購物金等專屬大獎，（數量有限，贈完為止）。

▲「NB 1906 潮流形象店」以Logo LED燈條為店裝帶來現代感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「NB 1906 潮流形象店」以Logo LED燈條為店裝帶來現代感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「NB 1906 潮流形象店」致敬New Balance 1906創始年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「NB 1906 潮流形象店」致敬New Balance 1906創始年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「NB GREY 形象總店」獨家引進自上海設計中心SDS中性機能感服飾 ，與東京設計中心TDS系列時裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「NB GREY 形象總店」獨家引進自上海設計中心SDS中性機能感服飾 ，與東京設計中心TDS系列時裝。（圖／記者蕭涵云攝）

王淨穿「環保婚紗」小露香肩美背！林莉：有本錢但沒露

2022百貨週年慶總整理！新光三越、環球購物優惠曝光

雙十國慶22家美食優惠懶人包！火鍋吃到飽　速食買1送1

神旺飯店「普諾麵包坊」10/14回歸試營運　買滿百送50元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀