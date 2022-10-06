亞大、台達基金會元宇宙產學合作 全台首發珊瑚復育NFT

亞洲大學、台達電子文教基金會，正在亞大現代美術館共同舉辦「地球˙脈動中」生態與藝術特展，由這項特展衍生出「收藏演算珊瑚NFT、支持珊瑚復育」產學合作行動。這是台灣首創透過程式演算，生成珊瑚藝術品，在加密貨幣平台交易，再到海洋復育珊瑚，使數位與實體結合，推廣海洋保育的環保創舉！





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亞洲大學校長蔡進發表示，亞大與台達基金會攜手組成「珊瑚復育NFT」團隊，所生成的珊瑚藝術NFT，第1組「鹿角珊瑚」，已由程式生成藝術家劉乃廷，創作演算成功，為「元宇宙與NFT」的結合，邁出創新永續發展環保科技腳步！





台達基金會執行長張楊乾指出，氣候暖化危機持續發生中，若未守住球升溫1.5℃警戒線，可能為世界帶來難以想像的改變，海溫上升將使珊瑚白化更為嚴重，一旦升溫超過2℃，多達99％的珊瑚可能消失。目前台達在東北角推動的珊瑚復育計畫，已經種下指形軸孔珊瑚、中間軸孔珊瑚、鹿角珊瑚、青灰表孔珊瑚、板葉雀屏珊瑚等多種珊瑚，預計3年內可復育1000株珊瑚苗。





台達基金會，今年與亞大共同策畫「地球˙脈動中」生態與藝術特展，並合作發行全台首見的珊瑚生成藝術NFT，喚起社會大眾對生態議題的重視。這項復育珊瑚行動，透過地景藝術家李蕢至的大地藝術作品「孕生」融合其中，正在亞大現代美術館展出。





亞大產學長王昭能說，生成藝術「生成章魚」與「形狀研究」創作者劉乃廷，將觀察珊瑚樣態創作演算，用程式碼編寫，隨機生成660個獨一無二的生成珊瑚藝術NFT，陸續會在加密貨幣平台售出，所得將捐給非營利的NGO組織，作為投入其他環保活動經費。收藏家每買一個NFT，台達基金會就會在基隆海科館外的潮境海域，代種植1棵實體珊瑚。















